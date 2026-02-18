Thane News: पाच हजार झोपडपट्टीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार, न्यायालयाचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश

ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कोलशेत ग्रामपंचायत हद्दीतील नियमित घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणाऱ्या पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील सुमारे पाच हजार झोपडीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. शासकीय भूखंडावर वसलेली ही वस्ती अनधिकृत ठरवत उच्च न्यायालयाने झोन बदलाच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. .तसेच या कारवाईचे आदेश पूर्वी दिलेले असतानाही त्याबाबत दिरंगाई होत असल्याचे ताशेरे ओढत जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या आदेशाची प्रत नुकतीच प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे येथील रहिवासी हवालदिल झाले असून, त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली आहे..Mumbai News: अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही, आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश.पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील रहिवासी हे प्रामुख्याने आदिवासी, दलित व भटक्या समाजातील आहेत. ९० टक्क्यांहून अधिक लोकवस्ती ही अनुसूचित जमाती, जाती वर्गातील आहे. सुमारे ६० वर्षांपूर्वीची ही वस्ती शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण करून वसवण्यात आली असल्याची जनहित याचिका २०१०मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. किशोर दिवेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत कावेसर सर्व्हे क्र. १३९/१, २७१ आणि कोलशेत सर्व्हे क्र. २८५/२ येथील शासन मालकीच्या जमिनीवरील मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला होता..घरांसाठी रहिवाशांची धडपडपातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत जमीन नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ५०-६० वर्षांपासून वास्तव्य, मतदार ओळखपत्रे, वीजबिले, घरपट्टी पावत्या इत्यादी कागदपत्रांच्या आधारे नियमांनुसार जमीन नियमित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. रहिवाशांनी ‘धरती आबा बिरसा मुंडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित)’ स्थापन करून स्वयंपुनर्विकासाद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे..Navi Mumbai: क्षुल्लक कारण पण अमानुष शिक्षा! हातावर व्रण येईपर्यंत ४० फटके अन्...; टीचरचं विद्यार्थिनीसोबत विकृत कृत्य, काय घडलं?.कारवाईसाठी प्रशासनाची टाळाटाळअतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वीही आदेश दिले होते; मात्र जिल्हा प्रशासन आणि ठाणे महापालिका एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे २०१४ पासून कारवाई प्रलंबित असल्याचे खडेबोल या वेळी न्यायालयाने सुनावले..झोन बदलाला स्थगितीराज्य शासनाने ८ फेब्रुवारी २०२२ला काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे सर्व्हे क्र. २८५/२ मधील काही भूभाग वन क्षेत्रातून निवासी क्षेत्रात रूपांतरित केला होता; मात्र न्यायालयाने हा निर्णय तातडीच्या परिस्थितीसाठी असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष नोंदवत अधिसूचनेला स्थगिती दिली. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना शासन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे स्पष्ट अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.