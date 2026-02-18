मुंबई

Thane News: पाच हजार झोपडपट्टीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार, न्यायालयाचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश

High Court: ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सुमारे पाच हजार झोपडीधारकांवर उच्च न्यायालयाची टांगती तलवार आहे. न्यायालयाने येथील झोपड्या अनधिकृत ठरवत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कोलशेत ग्रामपंचायत हद्दीतील नियमित घरपट्टी, पाणीपट्टी भरणाऱ्या पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील सुमारे पाच हजार झोपडीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. शासकीय भूखंडावर वसलेली ही वस्ती अनधिकृत ठरवत उच्च न्यायालयाने झोन बदलाच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे.

