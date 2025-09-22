Mumbai: सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणार की नाही? सरकारला विचारणा करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक सावरकर यांचे दादर येथील निवासस्थान सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणार की नाही? सदनाचे संवर्धन करणार की नाही ? अशी विचारणा सोमवारी (ता.२२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच लवकरात लवकर याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले..राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनाचा समावेश करण्याबाबतचा अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करून दशकभराहून अधिककाळ लोटला तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट घातला असून वारसास्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे. याचिका दाखल केल्यावर विकासकाकडून अर्ज का करण्यात आला, असा आरोप करून याचिकाकर्त्यांनी नव्या शिफारसी आणि विकासकाच्या अंतरिम अर्जाला विरोध दर्शवला आहे. .रस्त्याचे रूपांतर रेसिंग ट्रॅकमध्ये केले, पण ओला रस्ता लॅम्बोर्गिनीसाठी अडथळा बनला अन्...; भीषण अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर.त्या याचिकेवर मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सदनाचे संवर्धन करणार की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली. तेव्हा, आम्ही याबाबत सकारात्मक असून मुंबई वारसा संवर्धन समितीच्या (एमएचसीसी) अहवालानंतर निर्णय घेऊ, असे राज्य सरकराच्या वतीने ॲड. प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले. .Fasting Food Price Hike: नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग, फराळ साहित्याचे भाव वाढले! .तसेच पालिकेकडून अद्याप समितीच्या बैठकीचा अहवालही देण्यात आला नसल्याचे ताटके यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सदनाचे संवर्धन करणार की नाही ते सांगा, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. तसेच याचिका इतक्या कालावधीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असेही न्यायालयाने शेवटी अधोरेखित करून सुनावणी १ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.