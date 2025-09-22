मुंबई

Mumbai: सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणार की नाही? सरकारला विचारणा करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Mumbai Savarkar Sadan News: सावरकर सदनाचे संवर्धन करणार की नाही, अशी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला विचारणा केली आहे. यामुळे आता चर्चेला उधाण आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक सावरकर यांचे दादर येथील निवासस्थान सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणार की नाही? सदनाचे संवर्धन करणार की नाही ? अशी विचारणा सोमवारी (ता.२२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच लवकरात लवकर याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

