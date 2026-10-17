मुंबई

पालिकेला १,०६२ कोटींचा दणका! अंधेरी भूसंपादन प्रकरणी विकसकाला वाढीव भरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Andheri Land Acquisition Case: अंधेरी भूसंपादन प्रकरणी पालिकेला न्यायालयाने दणका दिला आहे. विकसकाला वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने जारी केले आहेत.
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sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अंधेरी पश्चिमेतील सुमारे ४८ हजार ८९७ चौरस मीटर जमीन संपादनावरून सुरू असलेल्या वादाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दणका दिला. या वादाप्रकरणी एस. एन. देसाई हॉस्पिटॅलिटीज अँड डेव्हलपर्स एलएलपी या कंपनीला १,०६१ कोटी ९२ लाख रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला देण्यात आले.

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