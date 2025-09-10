मुंबई

Maharashtra Politics : म्हस्केंची खासदारकी कायम, राजन विचारे यांची विरोधातील याचिका फेटाळली

Naresh Mhaske : ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांनी म्हस्के यांच्या खासदारकीला निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ९) फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नरेश म्हस्के यांची खासदारकी कायम राहणार आहे.

