अनधिकृत बांधकामधारकांना उच्च न्यायालयाचा दणका! आता पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर चालणार

नवी मुंबई : नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाद्वारे मोठा दणका बसला आहे. घणसोली नोड, सेक्टर-१७ मधील भूखंड क्र. ए-३ वर बांधण्यात आलेल्या साईविरा अपार्टमेंट या पाच मजली अनधिकृत इमारतीबाबत याचिकाकर्त्याकडून दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यास १५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे..सदर अनधिकृत बांधकाम यापूर्वी सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने दोन वेळा निष्कासित केले होते. त्यानंतरही तिसऱयांदा सदर ठिकाणी पाच मजली अनधिकृत इमारत याचिकाकर्त्याने उभारल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर लवकरच सिडकोचा बुलडोझर चढणार आहे. घणसोली सेक्टर-१७ मधील सर्व्हे नं. ४७ वरील भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची बाब सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागास डिसेंबर २०२३ मध्ये निदर्शनास आली..त्यावेळेस सदर अनधिकृत बांधकाम उभारणारे बांधकामधारक सुरेश भोसले यांना नोटीस बजावून स्वतहून अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यास सांगितले होते. परंतु, बांधकामधारकाने सदरचे बांधकाम निष्कासित न केल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सदर बांधकामावर तोडक कारवाई केली होती. दरम्यान, सिडकोने बजावलेल्या नोटिसीला बांधकामधारकाने बेलापूर न्यायालयात दावा दाखल करुन सिडकोच्या निष्कासन कारवाईविरोधात मनाई आदेश पारित करण्याची विनंती केली होती..मात्र बेलापूर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची विनंती अमान्य केली. त्यामुळे ७ जून २०२४ रोजी सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाने सदर दोन मजली अनधिकृत इमारतीवर तोडक कारवाई केली होती. परंतु, जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वेक्षणादरम्यान त्याच जागेवर नव्याने पाच मजली अनधिकृत इमारत बांधण्यात आल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले..या अनधिकृत इमारतीत ६८ सदनिका, ४ दुकाने व १ सोसायटी कार्यालय उभारण्यात आले आहे. यासंदर्भात अनधिकृत बांधकामधारकाकडे जमिनीच्या मालकीची अथवा बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. त्यामुळे साईविरा अपार्टमेंट नामक या पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर लवकरच सिडकोचा बुलडोझर चढणार असल्याचे सिडको सुत्रांनी सांगितले..