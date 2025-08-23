मुंबई

अनधिकृत बांधकामधारकांना उच्च न्यायालयाचा दणका! आता पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर चालणार

Navi Mumbai Unauthorized Building: अनधिकृत बांधकामधारकांना उच्च न्यायालयाने दणका दिल्याचे समोर आले आहे. आता पाच मजली अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर चालणार आहे.
High Court
High Courtsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाद्वारा मोठा दणका बसला आहे. घणसोली नोड, सेक्टर-१७ मधील भूखंड क्र. ए-३ वर बांधण्यात आलेल्या साईविरा अपार्टमेंट या पाच मजली अनधिकृत इमारतीबाबत याचिकाकर्त्याकडून दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यास १५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
mumbai high court
unauthorized buildings
Unauthorized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com