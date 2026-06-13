मुंबई

Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप

Mumbai High Court: कागदपत्रांमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे एका अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे आरटीई प्रवेश नाकारण्यात आले. मात्र यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : घराशी संबंधित कागदपत्रांमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) अनुसूचित जातीच्या एका विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून, एखाद्या मुलाला प्रवेश नाकारत असताना आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ऐरोलीस्थित संबंधित शाळेतील याचिकाकर्त्यांच्या मुलाची इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले.

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