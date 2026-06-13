Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप

मुंबई : घराशी संबंधित कागदपत्रांमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) अनुसूचित जातीच्या एका विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून, एखाद्या मुलाला प्रवेश नाकारत असताना आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ऐरोलीस्थित संबंधित शाळेतील याचिकाकर्त्यांच्या मुलाची इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले..न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर याचिकाकर्त्याचे कुटुंब अनेक वर्षांपासूनऐरोलीतील त्याच पत्त्यावर वास्तव्यास असल्याचे प्रथमदर्शनी मत नोंदवले. केवळ नोंदणीकृत घर भाड्याने घेण्याबाबतचा करार सादर न केल्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या मुलाचा अर्ज फेटाळणे अयोग्य असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले..Navi Mumbai Electricity: अंधारात बुडालं खारघर, हजारो कुटुंबाचे हाल; अचानक वीज गेल्यानं लिफ्टमध्ये अडकले तरुण तरुणी.तसेच संबंधित शाळेत याचिकाकर्त्याच्या मुलाला प्रवेश नाकारण्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्याच्या कृत्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्राथमिक शिक्षण हा या मुलाचा मूलभूत अधिकार असून, शाळेत प्रवेश मिळून तो त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेल, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले..काय प्रकरण?याचिकाकर्त्यांचे कुटुंब १२ वर्षांपासून ऐरोलीत वास्तव्यास आहे. प्रवेशासाठी अर्ज करताना मुलाच्या वडिलांनी सुरुवातीला घर भाड्याने घेण्याबाबतचा नोंदणीकृत नसलेला करार सादर केला. हा अर्ज तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारून १५ मे रोजी प्रवेशाचे वाटप पत्र त्यांना देण्यात होते, परंतु नंतर हा करार नोंदणीकृत नसल्याच्या कारणास्तव २८ मेला शिक्षण विभागाने याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा प्रवेश अर्ज नाकारला. त्यानंतर याप्रकरणी मुलाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली..Navi Mumbai: नवी मुंबईच्या विकासाला 'पंचतारांकित' गती, व्यावसायिक जिल्ह्याची निर्मिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.