Mumbai News: वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी महापालिका तोडणार ४५ हजार झाडं, उच्च न्यायालयाची परवानगी!

Versova Bhayandar Coastal Road project : वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी महापालिका ४५ हजार खारफुटीची झाडे तोडणार आहे. यासाठी उच्च न्यायालयानेही पालिकेला परवानगी दिली आहे.
मुंबई : वर्सोवा-भाईंदर विकास आराखडा (डीपी) रस्त्याच्या प्रकल्पाच्या २६.३ किलोमीटरच्या पट्ट्यासाठी सुमारे ४५ हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यास न्यायालयाने महापालिकेला नुकतीच परवानगी दिली. हा प्रकल्प मुंबई आणि मिरा-भाईंदर यांना जोडणारा महत्त्वाचा पट्टा आहे.

