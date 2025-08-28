मुंबई

अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश, वसईतील धोकादायक इमारतीप्रकरणी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

Vasai Virar: धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या आणि पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या वसई येथील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
High Court
High Courtsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : धोकादायक स्थितीतील इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या आणि पुनर्विकासात अडथळा आणणाऱ्या वसई पश्चिम येथील चार इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. पुनर्विकासात अडथळा आणणारा दृष्टिकोन प्रतिकूल ठरू शकतो. मूळात, अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेश देताना नोंदवले.

Loading content, please wait...
Mumbai
virar
vasai-virar municipal
vasai virar
unauthorized buildings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com