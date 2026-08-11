Old Monk: ओल्ड माॅन्क वरील कारवाईवर सवाल, न्यायालयाने FSSAI ला सुनावले

मुंबई : मॅकडॉवेल्स आणि ओल्ड मॉन्क रमवरील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) कारवाईवर सोमवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच हा वाद उत्पादनांची गुणवत्ता किंवा सुरक्षिततेपेक्षा लेबलिंगशी (लेबल लावण्याच्या पद्धतीशी) संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..उत्पादक युनिट्सच्या तपासणीनंतर 'एफएसएसएआय'ने काढलेल्या आदेशांना युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि मोहन मिकिन लिमिटेड या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.त्या वेळी बंदीचा आदेश काढण्यापूर्वी कंपनीला बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली नाही व कोणत्याही हानीबाबत तक्रार आली नसल्याचा दावाही युनायटेड स्पिरिट्सच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ यांनी केला. आमचे उत्पादन १०० टक्के नियमांनुसार होते, असा दावा 'मोहन मिकिन'च्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी केला. दरम्यान, केंद्र सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २४ ऑगस्टला सूचीबद्ध केली..दिशाभूल होऊ शकते!'एफएसएसएआय'ने नवीन उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घातली असली, तरी विद्यमान साठ्याला 'रम फ्लेवर्ड स्पिरिट' असे नवीन लेबल लावून विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. दुसरीकडे, मद्याच्या लेबल्सना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने लेबल्समध्ये त्वरित बदल करणे शक्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर योग्य लेबलिंग सुनिश्चित करणे हीच मुख्य चिंता असून उत्पादनांमध्ये अनधिकृत कृत्रिम किंवा 'निसर्गाशी मिळतेजुळते' फ्लेवरिंग पदार्थ आहेत. त्यांच्या लेबलिंगमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असा दावा 'एफएसएसएआय'ने केला..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याला ट्रेड करताय का? CSK, KKR सोडून आणखी ३ फ्रँचायझी उतरल्या शर्यतीत; Mumbai Indians म्हणते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.