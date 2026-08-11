मुंबई

Old Monk: ओल्ड माॅन्क वरील कारवाईवर सवाल, न्यायालयाने FSSAI ला सुनावले

Mumbai High Court: ओल्ड माॅन्क आणि मॅकडॉवेल्सवरील कारवाईवर न्यायालयाने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला सवाल केले आहेत.
HIgh Court On FSSAI action

HIgh Court On FSSAI action

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मॅकडॉवेल्स आणि ओल्ड मॉन्क रमवरील भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) कारवाईवर सोमवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच हा वाद उत्पादनांची गुणवत्ता किंवा सुरक्षिततेपेक्षा लेबलिंगशी (लेबल लावण्याच्या पद्धतीशी) संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
mumbai high court
Action
Mumbai High Court news
Marathi News Esakal
www.esakal.com