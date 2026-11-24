मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वाळकेश्वर रस्त्याची रुंदी कमी करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात स्थानिक नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या जनहित याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावून उत्तर मागवले..मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. या प्रकरणात सखोल विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. १४ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीपूर्वी सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले..FDA Action Against NSCI Club: मुंबईतील NSCI क्लबच्या किचनमध्ये माशा, झुरळांचा सुळसुळाट; FDAकडून खाद्य परवाना निलंबित.वाळकेश्वर रस्त्यावरील अफगाण वाणिज्य दूतावासाची इमारत ते तीन बत्ती जंक्शनदरम्यानच्या सुमारे ७०० मीटर लांबीच्या रस्त्याची मंजूर रुंदी २७.४५ मीटरवरून १७ मीटर करण्याचा ठराव महापालिकेने १६ जानेवारी २०२३ मध्ये मंजूर केला होता. या ठरावाला मलबार हिल सिटिझन्स असोसिएशनने (एमएचसीए) आव्हान दिले आहे..Kurla News: कुर्ला मारहाण प्रकरणाचे पडसाद! मदरशाला पालिकेची नोटीस; बांधकामाची तपासणी होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.