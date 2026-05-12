बाबासाहेबांचे मुद्रणालय पाडणे धक्कादायक! उच्च न्यायालयाचे पोलिसांवर ताशेरे, प्रतिज्ञापत्र अस्वस्थ करणारे

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबईत स्थापन केलेले मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) २०१६ मध्ये पाडण्यात आले. ते पाडण्याची पद्धत धक्कादायक असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच या कृतीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त होऊनही कोणतीही कारवाई न केल्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ताशेरे ओढले..जून २०१६ मध्ये मध्य मुंबईतील दादर येथील ऐतिहासिक बुद्ध भूषण मुद्रणालयाचे बेकायदा पाडकाम करण्यात आले होते. त्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत..मध्यरात्री एक वास्तू पाडण्याची कारवाई करणे ही एक दुर्मिळ घटना असल्याचे निरीक्षण नोंदवून अवेळी पाडकाम करण्याची नेहमीची प्रथा आहे का, याबाबत मुंबई महापालिकेला स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ३० एप्रिलला दिलेल्या आदेशात नोंदवले. आदेशाची प्रत सोमवारी (ता. ११) उपलब्ध झाली..प्रतिज्ञापत्र अस्वस्थ करणारे!सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी सर्व आराेप निराधार असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारची विचारशून्य प्रतिज्ञापत्रे वाचणे अस्वस्थ करणारे आहे. पोलिसांनी तक्रारींना ज्या उद्धटपणे आणि ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला, ते धक्कादायक असल्याचे सांगत न्यायालयाने घटनेवेळी भोईवाडा पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे उघड करण्याचे आदेश दिले.