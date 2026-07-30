मुंबई

Mumbai News: 'बाबरी' पाडली जाऊ नये म्हणणे देशद्रोह नव्हे, मुंबई पोलिसांचा तडीपारीचा आदेश रद्द; हायकोर्टाचे निरीक्षण

Mumbai High Court: बाबरी' पाडली जाऊ नये म्हणणे देशद्रोह नव्हे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचा तडीपारीचा आदेश रद्द केला.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : 'बाबरी मशीद पाडली जाऊ नये' असे म्हणणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आणि 'सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया'च्या (एसडीपीआय) दोन पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी काढलेला तडीपारीचा आदेश रद्द केला.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court