Mumbai: महापालिका जागा सील करू शकत नाही, थकीत मालमत्ता कर वसूलीवर न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : 'थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचा आधार नसताना महापालिका प्रशासन संबंधित जागा सील (टाळे लावू) करू शकत नाही,' असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच उल्हासनगरमधील कथित कर थकबाकीच्या कारणावरून सील करण्यात आलेली फास्ट-फूड आऊटलेट आणि गोदामाची जागा खुली करण्याचे आदेश न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेला दिले. .संबंधित जागेला सील करण्याच्या कारवाईचे समर्थन करणारी कायद्यातील कोणतीही तरतूद न्यायालयासमोर सादर करण्यास प्रतिवादी उल्हासनगर महापालिका अपयशी ठरली, असे निरीक्षण सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्या. गौतम अंखड आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले..गोदामासाठी ५.६४ लाख रुपये आणि दुकानासाठी १.३० लाख रुपये मालमत्ता कराची थकबाकी असल्याचे नमूद करून दोन्ही मालमत्ता सील करण्याचे जप्तीचे आदेश ३० मार्चला दुकानाचे मालक लचमन दुसेजा यांना उल्हासनगर महापालिकेने बजावले होते. दुसेजा यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ आणि त्याअंतर्गत नियमांनुसार, महापालिका प्रशासनाला मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी जागा सील करण्याचे अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. एस. बी. राव यांनी केला..थकबाकी भरण्यास मुभामहापालिकेच्या या कारवाईला दुजोरा किंवा पुष्टी देणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद महापालिकेकडून न्यायालयासमोर सादर न केल्यामुळे, न्यायालयाने दुसेजा यांचा युक्तिवाद मान्य केला. तसेच मालमत्ता कराची रक्कम भरण्याची दुसेजा यांनी तयारी दर्शवल्याची दखलही न्यायालयाने घेतली आणि त्यांना थकीत रक्कम भरण्याची मुभा देऊन सुनावणी १३ जुलैला ठेवली.