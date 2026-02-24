मुंबई

Mumbai News: कलिना विद्यापीठाच्या जागेचे सीमांकन करा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

Bombay High Court: उच्च न्यायालयाने कलिना विद्यापीठाच्या भूखंडाचे सीमांकन करण्याचे आणि त्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होण्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई विद्यापीठाने नुकतीच मागे घेतल्यानंतर, कलिना विद्यापीठाच्या मालकीच्या भूखंडाचे सीमांकन करण्याचे आणि त्या जागेवर अतिक्रमण असल्यास ते हटविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महापालिकेला दिले.

