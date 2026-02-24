Mumbai News: कलिना विद्यापीठाच्या जागेचे सीमांकन करा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होण्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई विद्यापीठाने नुकतीच मागे घेतल्यानंतर, कलिना विद्यापीठाच्या मालकीच्या भूखंडाचे सीमांकन करण्याचे आणि त्या जागेवर अतिक्रमण असल्यास ते हटविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महापालिकेला दिले. .नियुक्त सार्वजनिक आणि संस्थात्मक उद्देशांसाठी संपादित जमिनीशी संबंधित जमीन मालकाच्या संमतीशिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकत नाही, असा दावा करून लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. .Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश.त्या याचिकेवर नुकतीच न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरती साठे यांच्या खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर १९८७ च्या सनदेत नमूद केल्याप्रमाणे विद्यापीठाच्या जमिनीचे सीमांकन करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा आणि विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर ) २०३४ च्या तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी विद्यापीठाने मागितल्यानंतर न्यायालयाने मान्य केली..याचिकेत झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम ३ (क) च्या संवैधानिक वैधतेवर विशेषतः प्रश्न उपस्थित केले होते, या कलमानुसार, सरकारी संस्था, वैधानिक अधिकारी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींवर जमीन मालकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता झोपु योजनांना परवानगी मिळाली होती. .MHADA Lottery: घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मुंबईकरांना मोठी संधी! ३,५०० घरांची लॉटरी निघणार; म्हाडाची मोठी घोषणा, पण कुठे?.तथापि, हे कलम घटनेच्या अनुच्छेद १४, २१ आणि ३००अ चे उल्लंघन असल्याचा आरोप विद्यापीठाने केला होता. या प्रकरणी डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सविस्तर सुनावणी घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विद्यापीठाला वेळ दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.