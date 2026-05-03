Mumbai: रेल्वे प्रशासन 'त्या' व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ८ लाख रुपये देणार, उच्च न्यायालयाचे आदेश; प्रकरण काय?

मुंबई : मृत पावलेली व्यक्ती ही तिकीट काढले असल्याने ती रेल्वेची अधिकृत प्रवासी होती, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच पीडित व्यक्तीच्या कुटुबींयांना आठ लाख रुपये व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश मध्य रेल्वे प्रशासनाला दिले. तसेच निष्काळजीपणामुळे व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा रेल्वे लवादचा दावाही फेटाळून लावला..मृत व्यक्तीच्या वडिलांच्या जबाबानुसार, त्यांचा मुलगा २७ ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्याचे मूळ गाव हिंगोलीहून नातेवाईकांना भेटण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरला निघाला होता. त्याच दिवशी रात्री ९:५० वाजता त्याने संभाजीनगरहून कल्याणपर्यंतच्या प्रवासासाठी 'नंदीग्राम एक्सप्रेस'चे तिकीट काढले होते आणि २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पहाटे ६ च्या सुमारास खडवली येथे त्याचा अपघात झाला..मृत व्यक्तीविरोधात जाणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे, त्याच्या कुटुबीयांच्या साक्षीवर अविश्वास व्यक्त करण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे ही एक दुर्दैवी घटना असून संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे रेकॉर्डवरील पुराव्यातून सिद्ध होत असल्याचे न्या. एम.एम साठये यांच्या एकलपीठाने रेल्वे लवादचे आदेश रद्द करताना नमूद केले..पुरावे सिद्ध करण्यास रेल्वे अपयशीआत्महत्या, स्वतःला दुखापत करण्याचा हेतू, गुन्हेगारी प्रवृत्ती, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली किंवा वेडेपणा किंवा आजार इत्यादींमुळे कृती केल्याचा कोणताही पुरावा सादर करण्यास रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरले, हे सिद्ध केले असते, तर रेल्वेचा दावा योग्य ठरवता आला असता. त्यामुळे, संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यू मागील कारण हे निष्काळजीपणा आणि अधिकृत प्रवासी नसल्याचा रेल्वे दावा चुकीचा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने रेल्वे लवादाचा आदेश रद्दबातल करताना नोंदवले आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आठ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई तसेच, अपघाताच्या दिवसापासून वार्षिक ९ टक्के व्याज दराने देण्याचे आदेश दिले..काय प्रकरण?दोन मुलांचे वडील असलेले विलास जोंधळे (३०), यांचा २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पहाटेच्या सुमारास धावत्या रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला; त्याच दिवशी नंतर रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांची पत्नी सुवर्णा जोंधळे यांनी रेल्वे दावा लवादसमोर केलेली नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळून लावली होती. त्या आदेशाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.