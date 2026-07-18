Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : स्पष्ट नियमांच्या अभावामुळे निवासी इमारतीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बदल करण्यात येतात. हाच मुद्दा अधोरेखित करून सदनिकाधारकांनी महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्या प्रकारचे बदल करण्यात यावेत, याबद्दलचे स्पष्ट धोरण तयार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले..कळंबोलीस्थित 'नील सिद्धी अमरते' गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशाने केलेल्या अनधिकृत बदलांविरुद्धच्या तक्रारींवर पनवेल महापालिकेने काहीच पावले उचलली नाहीत. त्याविरोधात पनवेलस्थित रवींद्र केणी यांनी उच्ब न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी रविवार त्रासदायक ठरणार! लोकल सेवा बंद, मेल-एक्सप्रेसवरही परिणाम; कोणत्या मार्गावर? .एखाद्या इमारतीतील रहिवासी पूर्वपरवानगीशिवाय संरक्षक ग्रील्स बसवू शकतात का, इमारतीच्या मोकळ्या गच्चीवर हलक्या वजनाची संरचनचा वापर करून आच्छादन पालू शकतात का?, लाकडी किंवा जिप्सम पार्टिशन्सहारे जागेचे दोन भाग किंवा एकत्र करू शकतात का? हे सर्व मुद्दे प्रस्तावित धोरणात ठळकपणे आले पाहिजेत, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावरील अनिश्चितता टाळण्यासाठी याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..तत्पूर्वी, संबंधित सदनिकाधारकाने नूतनीकरणाच्या नावाखाली विटांच्या तत्पूर्वी, संबंधित सदनिकाधारकाने भिंती बांधून आणि पत्र्याचे शेड टाकून मोकळ्या गच्ची बंदिस्त केल्या, तसेच, कायमस्वरूपी बाल्कनी शेड उभारले होते आणि परवानगी न घेता भिंती पाडून बेडरूमचा विस्तार केला होता. या बांधकामामुळे त्रास होत असल्याचा आणि इमारतीच्या संरचनात्मक निर्माण स्थिरतेबाबत चिंता झाल्याचा आरोप याचिकाकत्यांनी सुनावणीदरम्यान केला..Mumbai Local Train : मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या लोकलच्या आणखी १० फेऱ्या, १२ डब्यांच्या लोकलचे १५ डब्यांत रूपांतर.सहा महिन्यांत कारवाई करा !संबंधित गृहनिर्माण संस्थेतील इतर अनेक रहिवाशांनीही असेच अनधिकृत बदल केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्याची दखल घेऊन केवळ एकाच सदनिकाधारकाला लक्ष्य केल्याचा युक्तिवाद फेटाळून पनवेल महापालिकेला अशा सर्व बांधकामांची तपासणी करण्याचे आणि सहा महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.