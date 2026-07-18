मुंबई

Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: निवासी इमारतीत अनधिकृत बदल केल्याप्रकरणी सदनिकाधारकांनी महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्या प्रकारचे बदल करण्यात यावेत, याबद्दलचे धोरण तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : स्पष्ट नियमांच्या अभावामुळे निवासी इमारतीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बदल करण्यात येतात. हाच मुद्दा अधोरेखित करून सदनिकाधारकांनी महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्या प्रकारचे बदल करण्यात यावेत, याबद्दलचे स्पष्ट धोरण तयार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले.

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