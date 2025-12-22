मुंबई

Mumbai News: सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, खारदांडाप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: खारदांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेत वाद होत आहेत. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : खारदांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून मासेमारी सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेमधील वादामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जमीन सरकारी मालकीची असताना सरकारने निव्वळ बघ्याची भूमिका न घेता त्वरित हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावावा, असेही सुनावले.

