Mumbai News: सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, खारदांडाप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : खारदांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून मासेमारी सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेमधील वादामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जमीन सरकारी मालकीची असताना सरकारने निव्वळ बघ्याची भूमिका न घेता त्वरित हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावावा, असेही सुनावले..खारदांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. वादग्रस्त जमिनीच्या एका भागावर याचिकाकर्त्यांनी मासे व जाळी वाळवण्यासाठी पारंपरिक हक्क असल्याचा दावा केला आहे. ती जागा शेजारील जमीन हनुमाननगर सीएचएस लिमिटेड या झोपडपट्टीने व्यापलेली असून, त्यांनी जसानी रिॲल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड यांची विकसक म्हणून नियुक्ती केल्याचा दावा केला होता..BMC Election: काँग्रेसची ‘वंचित’शी हातमिळवणी, महापालिकेत तिसऱ्या आघाडीचे संकेत .या वादातील दोन्ही भूखंड राज्य सरकारच्या मालकीचे असताना त्यावर स्पर्धात्मक दावे उद्भवले असून, राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. सरकारच्या जमिनीवर अतिक्रमणे उभी राहिली असून, त्यानंतर त्या अतिक्रमणधारकांना संरक्षण देण्यात आले आहे आणि आता महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ तसेच विकास नियंत्रण नियम ३३ (१०)अंतर्गत पुनर्विकास होणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..न्यायालयाचे निरीक्षणहा प्रश्न जमीनमालकानेच म्हणजेच राज्य सरकारने सोडवणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने प्रत्यक्ष सीमावादावर निर्णय देण्यास नकार दिला. सरकारला आपल्या मौल्यवान जमिनीवर काय घडत आहे याची जाणीव नसावी असे होऊ शकत नाही, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सर्व पक्षांना सुनावणी देऊन १० जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले..याचिकाकर्त्यांना मिळालेल्या पारंपरिक हक्कांचा विचार करून कायद्यानुसार सरकारी जमिनीचे नव्याने सीमांकन करण्याचा विचार करण्यासही अधिकाऱ्यांना सुचवले. १० दिवसांच्या आत एक बैठक बोलावून त्यानंतर जागेची पाहणी आणि योग्य आदेश द्यावेत. तोपर्यंत जमिनीबाबत कोणतीही सक्तीची कारवाई न करता सद्य:स्थिती कायम ठेवण्याचेही सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात कोणताही प्रतिकूल आदेश पारित झाल्यास त्या आदेशावर कळवल्यापासून १० दिवसांपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले..AI Economy: कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेपुढे एआयचे आव्हान, अर्थतज्ज्ञांचे मत.प्रकरण काय?दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्थेने याचिका केली आहे. या संस्थेने वादग्रस्त जमिनीच्या काही भागावर मासे आणि मासेमारीची जाळी सुकवण्यासाठी पारंपरिक हक्कांचा दावा केला आहे. या जमिनीला लागून असलेल्या जमिनीवर हनुमाननगर सीएचएस लिमिटेडने झोपडपट्टी असून विकासासाठी खासगी विकसकाची नियुक्ती केली आहे..मासे व जाळी वाळवण्यासाठी परंपरागत वापरली जाणारी सुमारे १,५०० चौ. मीटर जमीन झोपु योजनेअंतर्गत वापरात आणली जात आहे. जमिनीचे कोणतेही कायदेशीर सीमांकन (डिमार्केशन) झालेले नाही किंवा ते झाले असल्यास त्याची कोणतीही पूर्वसूचना त्यांना दिली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर झोपडपट्टी योजनांवर अवलंबून विकसक आणि झोपडपट्टी संस्थेने या दाव्याला आव्हान दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.