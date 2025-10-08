Mumbai: पात्र झोपडीधारकांऐवजी मृतांना घरे वाटली; झोपु योजनेतील बेदायदेशीर सदनिका वाटपाची चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. ८ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर (झोपु) बेपत्ता व्यक्तींना सदनिकांचे बेकायदेशीर वाटप केल्याचा आरोपाची दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच शीव कोळीवाडा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील सदनिका वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..दहा वर्षे जुन्या शीव कोळीवाडा येथील निर्मल नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी संबंधित याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकेतील आरोपांचा विचार करता ही परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक असून, या प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे, विकसकाची भूमिका निश्चित करण्याचे, कथित बेकायदेशीर सदनिका वाटपांबाबत काय कारवाई करण्यात आली आहे, हेदेखील स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने प्राधिकरणाला दिले. .Narendra Modi: राजकारणाचा खरा पाया कोणता? नरेंद्र मोदींनी दिलेले उत्तर चर्चेत, काँग्रेसवर आगपाखड करत नेमकं काय म्हणाले?.झोपु योजनांवर प्राधिकरणाचे कोणतेही वैधानिक नियंत्रण आहे का? याबद्दलच गंभीर शंका न्यायालयाने उपस्थित केली. तसेच सदनिका वाटपातील अनियमिततेबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. सोसायटीने ५ मे २०१४ रोजी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी एका विकसकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर एक हजार ३४० पात्र झोपडपट्टीधारकांची नावे जाहीर करण्यात आली. पुढे, डिसेंबर २०२४ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. पात्र उमेदवारांपैकी ८०४ सदस्यांना संगणकीकृत सोडतीद्वारे सदनिका वाटप करण्यात आले. .झोपु प्राधिकरणांकडून आरोपांचे खंडनआपले नाव पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या यादीत नव्हते, तसेच त्याच परिसरात सायबर कॅफे चालवणारे त्यांचे मित्र मुरुगन देवेंद्र यांचे नावही या यादीत नव्हते. पात्र असूनही त्यांना चुकीच्या पद्धतीने सोडतीमध्ये सदनिका वाटप नाकारण्यात आले होते, याउलट बेपत्ता व्यक्तींना बेकायदेशीररीत्या सदनिका वाटप केल्याचा आरोप शीव कोळीवाड्यात नारळविक्री करणारे आणि याचिकाकर्ता मणिकम पलानिवेल देवेंद्र यांनी केला..Navi Mumbai Airport: दि. बा. पाटलांच्या नावाची घोषणा नाहीच! प्रकल्पग्रस्तांच्या उत्साहावर विरजण.यादीतील ८०४ पात्र झोपडीधारकांपैकी ४१० झोपडीधारक हयात नसून काहींनी आधीच घरे विकली आहेत. त्यामुळे आपल्याला योजनेअंतर्गत अपात्र ठरवून या बेपत्ता व्यक्तींचा पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत समावेश केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. दुसरीकडे, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केली असून, त्यांना एकही बेकायदेशीर रहिवासी आढळला नसल्याचा तसेच सर्व घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या आहेत आणि यादीतील नावे पडताळून त्यांचे वाटप केले जाईल, असा दावा झोपु प्राधिकरणाने याचिकेत केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.