मुंबई

Mumbai: पात्र झोपडीधारकांऐवजी मृतांना घरे वाटली; झोपु योजनेतील बेदायदेशीर सदनिका वाटपाची चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai Slum Rehabilitation Scheme: झोपु योजनेंतील बेदायदेशीर सदनिका वाटपाची चौकशी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ८ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर (झोपु) बेपत्ता व्यक्तींना सदनिकांचे बेकायदेशीर वाटप केल्याचा आरोपाची दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच शीव कोळीवाडा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील सदनिका वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
mumbai high court
Slum

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com