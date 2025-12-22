Mumbai News: महालक्ष्मी मंदिराच्या परिसराचा कायापालट होणार, उच्च न्यायालयाची मंजुरी

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिराच्या परिसरात झालेल्या व्यापक बदलांबाबत मंदिर ट्रस्टच्या १९१२च्या योजनेत सुधारणा करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. भाविकांच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ट्रस्टने काळासोबत पाऊल उचलले पाहिजे, तसे असले तरीही पुनर्विकास हे व्यावसायिक शोषणाचे साधन बनू नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने नोंदवली. .याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर योजनेतील प्रस्तावित बदल न्याय्य आहेत आणि ते ट्रस्टच्या उद्दिष्टांना बाधा पोहोचवत नाहीत. शिवाय सुमारे पाच दशकांपूर्वी, शेवटच्या सुधारणेनंतर सर्वच आघाड्यांवर खूप बदल झाल्याचे निरीक्षणही न्या. जैन यांच्या एकलपीठाने मंदिर विश्वस्तांची याचिका स्वीकारताना निरीक्षण नोंदवले. मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या, परंतु जागेची तीव्र कमतरता तसेच मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे..Mumbai News: 'पांढरा शर्ट व खाकी पॅन्ट'चा संभ्रम, रिक्षाचालकांच्या गणवेशावरून परिवहन विभागाची माहिती.महालक्ष्मी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण असून, भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचण येऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मंदिराच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्यामागे केवळ भाविकांसाठी मंदिर अधिक चांगले आणि सुरक्षित बनवण्याच्या उद्देश आहे. त्यामुळे मालमत्तेचे व्यावसायिक शोषण करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला..दरम्यान, या सुधारणांनुसार, ट्रस्टला विस्तारासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याची किंवा भाड्याने घेण्याची, शेजारील इमारतींच्या पुनर्विकासाला मदत करण्याची, देशासह परदेशात महालक्ष्मीला समर्पित मंदिरे स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच न्यायालयाने देणग्यांसाठी अधिक आर्थिक पारदर्शकतेची सक्ती केली आहे..Mumbai News: सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये, खारदांडाप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश.काय याचिका? महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष विजय एन. गुपचूप यांनी ही याचिका केली होती. या याचिकेत मंदिराबाहेरील अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधले होते. या अतिक्रमणामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागते. मंदिराच्या परिसरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन योजनेसह मंदिराच्या आसपासच्या मालमत्तांच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्याची मागणीही याचिकेत केली होती. .तत्पूर्वी, धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टने सादर केलेल्या योजनेत काही बदलांची सूचना केली होती आणि ते बदल विश्वस्तांनी स्वीकारले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सरकारी वकील हिमांशू टक्के यांनी न्यायालयाला दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.