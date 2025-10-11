'तिकीट' नसल्याने प्रकरण १३ वर्ष लांबले; रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळाला न्याय, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

मुंबई : रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या प्रवाशाकडे रेल्वेचे तिकीट नाही म्हणून त्याला नुकसानभरपाई नाकारणे याेग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने रेल्वे न्यायाधीकरणाचा निर्णय रद्द केला. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सहा टक्के व्याजासह म्हणजे आठ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत..कांजूरमार्ग आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान याचिकादाराच्या पतीचा २०१२ मध्ये लोकलमधून पडून मृत्यू झाला हाेता. या घटनेनंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी नुकसानभरपाईसाठी रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे केला हाेता. मृत व्यक्ती सरकारी कर्मचारी होता. त्याच्याकडे तिकीट नसल्याचे सांगून रेल्वे दावा न्यायाधीकरणाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची चार लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळून लावली हाेती. त्या निर्णयाला कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते..Thane Crime: खडकपाडा पोलिसांची मोठी कारवाई! 17 ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का, 115 किलो गांजा सह 13 आरोपींना अटक.न्यायालयाचे म्हणणे...सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करत असल्यामुळे नुकसानभरपाई न देण्याचे कारण समजण्यापलीकडे आहे. मृत व्यक्तीच्या पत्नीने सुरुवातीला त्याच्याकडे मासिक पास असल्याचे म्हटले होते, तर उलटतपासणीत द्वितीय श्रेणीचे तिकीट असल्याचे म्हटले हाेते..केवळ या दाेन शब्दांत फरक करून त्याला विनातिकीट असल्याचे कसे अनुमान काढता येईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अनेक प्रश्न उपस्थित करून एक सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करेल, हे मान्य करण्यासारखे नाही, लोकलमधील गर्दीमुळे तो खाली पडून मृत पावला हेच सत्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Local Megablock: रेल्वे मार्गावर ४ दिवस जम्बो ब्लॉक; पुणे-मुंबई मार्गावर मोठा परिणाम, प्रवाशांचे होणार मेगाहाल!.स्वयंचलित दरवाजांचा उल्लेखमध्य रेल्वेचा संध्याकाळचा प्रवास जिकिरीचा असतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. संपूर्ण एसी लोकल किंवा स्वयंचलित दरवाजांच्या लोकल सुरू झाल्यास लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू टाळता येतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.