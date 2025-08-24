Mumbai News: एमआयडीसीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार

मुंबई : एखादा निर्णय सार्वजनिक हेतूने घेतला असेल तर सार्वजनिक जाहिरात किंवा व्यापक प्रसिद्धी न देणे हे जमीन वाटप अवैध ठरवण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असे स्पष्ट उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) केलेल्या जमीन वाटपाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला..एमआयडीसीच्या भूखंडांचे आमदार आणि मंत्र्यांशी संबंधित व्यक्तींना योग्य प्रक्रिया न करता आणि सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात आल्याचा दावा करून भ्रष्टचार निर्मूलन संघटनेने वकील उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने एमआयडीसीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी जमीन वाटपाशी संबंधित तरतुदींना किंवा मंडळाच्या त्याबाबतच्या ठरावांना आव्हान दिलेले नाही. .Central Railway: सीएसएमटी-नागपूर दरम्यान २ स्पेशल गाड्या; गणेशोत्सवात प्रवाशांना दिलासा.तसेच, संबंधित भूखंड हे शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरले असून संबंधित संस्थांनी वाटप झालेल्या भूखंडांवर शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीने लिलाव प्रक्रिया राबविली नाही म्हणून या शैक्षणिक संस्थांकडून भूखंड परत घेण्याचे आदेश देण्यासाठी खूप उशीर झाल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने एमआयडीसीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला..सर्व पात्र व्यक्तींना संधी दिल्याशिवाय सार्वजनिक भूखंडांचे वाटप करु शकत नाही. एमआयडीसीने सार्वजनिक सूचना काढून अर्ज मागवणे अनिवार्य असतानाही राजकारणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या खासगी विनंत्या स्वीकारून भूखंडांचे वाटप केले. त्यामुळे हक्कांपासून अनेकजण वंचित राहिल्याचा आरोपही याचिकेत केला होता..लालबागच्या राजाला नवसाचा गणपती का म्हणतात? जाणून घ्या मनोरंजक कहाणी .दुसरीकडे, हे वाटप एमआयडीसीच्या संबंधित कायद्यानुसार असून कायद्यातील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक लिलावाद्वारे वाटप करण्याची परवानगी असल्याचा दावा एमआयडीसीने केला होता. या तरतुदीनुसार, औद्योगिक क्षेत्राचा पाच टक्के हा भाग शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे..त्यानुसार, संबंधित भूखंडांचे वाटप हे विहित पाच टक्के राखीव कोट्यातून सार्वजनिक सुविधांसाठी केल्याचेही एमआयडीसीने सांगितले. तसेच, २००४ च्या मंडळाच्या ठरावात शैक्षणिक संस्थांसाठी औद्योगिक दराच्या ५० टक्के सवलतीचे दर निश्चित केले होते, असेही एमआयडीसीतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.