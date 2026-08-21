Mumbai News: जमीन योग्य प्रक्रियेविना वापरू नका, धोबीघाटाच्या पुनर्विकासावरुन न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले

मुंबई : महालक्ष्मीस्थित १७० वर्षे ऐतिहासिक धोबीघाटाच्या जागेचा समावेश झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्रकल्पात केल्यावरून उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना पिढ्यान्पिढ्या या जागेचा वापर करणाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित न करता महापालिकेची मौल्यवान जमीन अन्य कारणांसाठी वापर करू शकत नाही, असा इशाराही न्यायालयाने महापालिकेला दिला..धोबीघाटातील धोबी १८५१ पासून या जागेचा वापर करीत आहेत आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे ७२० धोबींना मान्यता देण्यात आली होती. ही जागा कधीही झोपडपट्टीच्या बांधकामांनी व्यापलेली नव्हती, तर तो वारसाहक्काने चालत आलेल्या धोबीघाट परिसराचा भाग असलेला महापालिकेचा एक मोकळा भूखंड होता, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले..Mumbai News: पीओपी मूर्तींबाबत हायकोर्टाचा दिलासा, सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनाचा मार्ग मोकळा.त्याची दखल घेऊन या मोकळ्या जागेचा झोपु प्रकल्पात समावेश करण्याच्या निर्णयाबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि संबंधित विकसकाला दिले. महापालिकेची जमीन झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना दिले आणि हे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने दाखल करण्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले..महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्वसन) कायद्यामध्ये सामूहिक आर्थिक उपक्रम क्षेत्रे मान्य केली आहेत. त्यात येथील धोबींद्वारे त्यांच्या पारंपरिक उपजीविकेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कपडे वाळवण्याच्या जागा आणि इतर सुविधांचा समावेश होतो. ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले..Rickshaw-Taxi Fare Hike: रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार, 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार; किती भाडे वाढणार?.हक्क संपुष्टात आणू शकतो का?प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी नसलेला ७,७२४.६१ चौरस मीटरचा भूखंड वापरण्यात येणार असून एफएसआय पाचपट मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या पुनर्वसनासाठी वापरणार आहेत. या बदल्यात धोबीबांधवांना यांत्रिक कपडे वाळवण्याची यंत्रे देण्याचे आश्वासित केल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही बाब गंभीर असून १८५१पासून मान्यता असलेले हक्क अशा प्रकारे संपुष्टात आणले जाऊ शकतात का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.