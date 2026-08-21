मुंबई

Mumbai News: जमीन योग्य प्रक्रियेविना वापरू नका, धोबीघाटाच्या पुनर्विकासावरुन न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले

Mumbai Dhobighat Redevelopment : मुंबईतील १७० वर्षे ऐतिहासिक धोबीघाटाच्या पुनर्विकासावरुन न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच महापालिकेची मौल्यवान जमीन अन्य कारणांसाठी वापर करू शकत नाही, असा इशारा दिला.
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Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महालक्ष्मीस्थित १७० वर्षे ऐतिहासिक धोबीघाटाच्या जागेचा समावेश झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्रकल्पात केल्यावरून उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना पिढ्यान्पिढ्या या जागेचा वापर करणाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित न करता महापालिकेची मौल्यवान जमीन अन्य कारणांसाठी वापर करू शकत नाही, असा इशाराही न्यायालयाने महापालिकेला दिला.

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