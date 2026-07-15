Mumbai News: मुंबईकरांना 'ऑक्सिजन' घेऊन फिरावे लागेल! बुलेट ट्रेनसाठी झाडे तोडण्यावरुन न्यायालयाचा सरकारला टोला

मुंबई : एखादे झाड तोडणे हे स्थानिक पर्यावरणाचे नुकसान असल्याचे नमूद करून मुंबईतील हरित आच्छादन असेच आकुंचन पावत राहिल्यास मुंबईकरांना ऑक्सिजन सिलिंडर सोबत घेऊन फिरण्याची वेळ येईल, असा खोचक टोला मंगळवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयाने लगावला..मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू ते अंबेसरीदरम्यान १३२ केव्हीची पारेषण वाहिनी टाकण्यासाठी खारफुटीची ८४७ झाडे तोडण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या (एमएसईटीसीएल) याचिकेतून केली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मुंबई आणि मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर) कांदळवनांच्या कत्तलीवर चिंता व्यक्त केली..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .झाडे तोडणे ही मुख्य चिंतेची बाब नसून नुकसानभरपाई म्हणून लावलेली झाडे जगतात की नाही, याची खबरदारी संबंधित प्राधिकरणांनी घेतली का, हे महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. प्राधिकरणांकडून कांदळवने तोडण्याची परवानगी मागताना पुनर्लागवड करण्याचे आश्वासन दिले जाते; परंतु ही पुनर्लागवड होत नाही आणि झाल्यास झाडे जगत नाहीत. तुम्ही केवळ काहीतरी लागवड केल्याचे भासवता. एकदा का झाड लावले की ते जिवंत आहे की नाही, याकडे ढुंकूनही पाहत नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले..दुसरीकडे, एखाद्या ठिकाणची झाडे तोडल्यानंतर ती पुन्हा त्याच परिसरात पद्धतीवरही न्यायालयाने बोट ठेवले. न लावता अन्यत्र लावण्याच्या इतरत्र वृक्षारोपणाऐवजी त्याच भागात वृक्षारोपणासाठी योग्य वनजमीन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असा सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला आहे..Mira Road Fire: मीरा रोड येथील दालमिया शाळेत भीषण आग! ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सभागृह जळून खाक; परिसरात धुराचे लोट, VIDEO VIRAL.प्रकरण काय?प्रस्तावित १३.०६ किमी लांबीच्या विद्युत पारेषण वाहिनीसाठी ३.३५ हेक्टर वनजमीन वळवण्याची आवश्यकता असून १.१६५६ हेक्टर खारफुटीच्या वनाचा समावेश आहे. तीन पर्यायी मार्गाची तपासणी केल्यानंतर आणि जंगले व इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी अंतिम मार्ग निवडल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला. या वाहिनीची अत्यंत तातडीने गरज असल्याचा दावा करताना ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार असल्याचेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.