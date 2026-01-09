Mahapalika Election: सर्वात मोठी बातमी! 'या' प्रभागातील निवडणूकीला न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, मतदान कधी होणार?

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड क्रमांक १७ अ (वाशी) येथील आगामी निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (८ जानेवारी २०२६) तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, भाजप उमेदवाराच्या नामनिर्देशन फॉर्म रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने बंदी घातली. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) अंतर्गत उमेदवाराच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या कारणावरून नामनिर्देशन रद्द करण्यात आले होते. हे उमेदवार म्हणजे भाजपचे नेते नीलेश भोजने..मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक अधिकाऱ्याने भोजने यांच्या नामनिर्देशन अर्जावरून प्राथमिक दृष्टिकोनातून अधिकारांचा अवैध आणि मनमानी वापर दाखवला आहे. न्यायालयाच्या तात्पुरत्या आदेशात, नवी मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड १७ अ मधील १५ जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भोजने यांचा अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली..निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशाला आव्हानया प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात आज शुक्रवारी (९ जानेवारी) होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य निवडणूक आयोग, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वॉर्ड क्रमांक १७ अ च्या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीबाबत कोणतीही पुढील कारवाई करू नये. भोजने यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ च्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..BMC Election: महायुती मैदानात, पण ठाकरे बंधू...! जाहीरनामा झाला, प्रचार कुठे? प्रचारात उशीर ठाकरेंना महागात पडणार का?.याचिकाकर्त्याला तात्पुरती मदत देणे आवश्यकमहाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) नुसार, एखाद्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील अवलंबित सदस्याने अनधिकृत किंवा बेकायदेशीर बांधकाम असल्यास, त्या व्यक्तीला नगरसेवक होण्यासाठी अयोग्य ठरवले जाते. भोजने यांनी त्यांच्या याचिकेत नमूद केले की, हे कलम फक्त विद्यमान नगरसेवकांसाठी लागू आहे, उमेदवारांसाठी नाही.न्यायालयाने असे सांगितले की, याचिकाकर्त्याला तात्पुरती मदत देणे आवश्यक आहे, कारण कलम १०(१डी) त्यांच्या बाबतीत लागू होत नाही..न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासाशिंदे गटाच्या तक्रारीमुळे भोजने यांची उमेदवारी रद्द झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला. भाजपचे उमेदवार नीलेश भोजने यांनी वॉर्ड १७ अ मधून अर्ज दाखल केला होता, पण शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्या तक्रारीवरून तो फेटाळण्यात आला..राजकीय वातावरणात चर्चेचा विषयही घटना नवी मुंबईतील राजकीय वातावरणात चर्चेचा विषय बनली आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारचे व्यत्यय येणे हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वॉर्ड १७ अ मधील मतदान प्रक्रिया कधी सुरू होईल, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भोजने यांच्या याचिकेतील मुद्दे न्यायालयात कसे सिद्ध होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.एकूणच, या स्थगितीमुळे वॉर्ड १७ अ मधील नागरिकांना निवडणुकीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर सर्व अवलंबून आहे..BMC Election: किशोरी पेडणेकर ते नील सोमय्या... बीएमसी निवडणुकीत उमेदवारांच्या संपत्तीत मोठी वाढ, शपथपत्रांतून धक्कादायक आकडे उघड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.