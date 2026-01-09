मुंबई

Mahapalika Election: सर्वात मोठी बातमी! 'या' प्रभागातील निवडणूकीला न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, मतदान कधी होणार?

Interim Stay on Navi Mumbai Ward 17A Election Raises Uncertainty Over Voting Date : नवी मुंबईतील वॉर्ड १७ अ (वाशी) निवडणुकीला उच्च न्यायालयाचा तात्पुरता ब्रेक, भाजप उमेदवाराला मोठा दिलासा
Interim Stay on Navi Mumbai Ward 17A Election Raises Uncertainty Over Voting Date

Interim Stay on Navi Mumbai Ward 17A Election Raises Uncertainty Over Voting Date

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड क्रमांक १७ अ (वाशी) येथील आगामी निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (८ जानेवारी २०२६) तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, भाजप उमेदवाराच्या नामनिर्देशन फॉर्म रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने बंदी घातली. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) अंतर्गत उमेदवाराच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या कारणावरून नामनिर्देशन रद्द करण्यात आले होते. हे उमेदवार म्हणजे भाजपचे नेते नीलेश भोजने.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
election
Navi Mumbai Municipal Corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.