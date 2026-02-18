मुंबई

Mumbai News: अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही, आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश

Bombay High Court: पंतप्रधानांसह अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. यानिमित्त उच्च न्यायालयाने आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई : पंतप्रधानांसह अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. तुम्हाला निव्वळ पैसे कमवायचे आहेत, म्हणून तुम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी तडजोड अथवा त्याग करू शकत नाही, अशा शब्दांत नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई भेटीच्या पार्श्वभूमीवर कुलाब्यातील जाधवजी मॅन्शन इमारतीचे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले.

