Mumbai News: राज्य सरकारला नोटीस! शिक्षकांविरोधात तक्रारीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बाहेरील व्यक्तींकडून केलेल्या तक्रारी स्वीकारण्यास नकार दिल्याबद्दल शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात याव्यात किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. .सहाय्यक संचालक आणि उपसंचालकांनी याप्रकरणी केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याची दखल घेऊन अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये विभागाने अधिक व्यावहारिक राहणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यांसारखे अधिकारी या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतील आणि विभागानेही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावताना, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी पुरेशी संधी द्यावी. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकेसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर.शालार्थ आयडी रद्द करण्यासाठी किंवा शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या मान्यता रद्द करण्यासाठी बाहेरील व्यक्तींच्या तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. शालार्थ ही सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ओळखली जाते. त्याद्वारे रोजगार नोंदी आणि पगार व इतर लाभांचे वितरण सुनिश्चित केले जाते..गेल्या १८ फेब्रुवारी रोजी सरकारी ठराव प्रसिद्ध केला. त्यामुळे आपण बाहेरील व्यक्तींच्या अनेक तक्रारींची दखल घेण्यास नकार दिल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. बाहेरील व्यक्ती आता शिक्षण विभागाशी संपर्क साधून मान्यताप्राप्त शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर आरोप करू शकत नसल्याने, त्यांनी फौजदारी तक्रार नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. शालार्थ आयडी देणे हा एक कायदा आहे आणि मान्यता दिल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक (डीडीई) कार्यालयाला शालार्थ आयडी देण्यास नकार देण्याचा अधिकार नाही, असेदेखील याचिकाकर्त्यांनी म्हटले..फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमध्ये काय फरक असतो?.मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणीराज्य सरकारला त्यांचे वैधानिक कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मनमानी शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.