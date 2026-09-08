मुंबई

Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्...

Mumbai Prostitution Racket: मुंबईत हायप्रोफाइल देहविक्री रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. यामध्ये मॉडेलिंग करणाऱ्या तरुणींचा देहविक्रयासाठी वापर केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Mumbai Prostitution Racket

Mumbai Prostitution Racket

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : नुकतेच मुंबईतील मिरा रोड येथे काशीगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चालणाऱ्या हायप्रोफाईल देहव्यापार रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला होता. या कारवाईत पोलिसांनी एका महिला दलालाला रंगेहाथ अटक करत दोन पीडित तरुणींची सुखरूप करण्यात आली होती. मुंबईतील हे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
Crime Against Woman
Prostitute
Prostitution
Crime Against Girl

Related Stories

Powai Crime
Dadar Star Mall Raid: Six Women Rescued, Four Arrested
youth kidnapped uncles child
Kolhapur illegal abortion investigation
Marathi News Esakal
www.esakal.com