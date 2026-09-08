Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्...

मुंबई : नुकतेच मुंबईतील मिरा रोड येथे काशीगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चालणाऱ्या हायप्रोफाईल देहव्यापार रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला होता. या कारवाईत पोलिसांनी एका महिला दलालाला रंगेहाथ अटक करत दोन पीडित तरुणींची सुखरूप करण्यात आली होती. मुंबईतील हे प्रकरण ताजे असताना पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील खार परिसरात वेश्या व्यवसाय सुरु असल्याचे समोर आले आहे. मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करण्यासाठी आलेल्या तरुणींना भुलवून त्यांना देहविक्री करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी खार पोलिसांनी धडक कारवाई करत रॅकेटचा भांडाफोड केला असून एका पीडित महिलेची सुटका केली आहे..Mumbai Goa Highway: उड्डाणपूल रखडला, कोंडी कायम; चिपळूणमधील सेवारस्त्यांवर गणेशोत्सवात वाहतुकीचा ताण.नेमके प्रकरण काय?पोलिसांना खारच्या एस.व्ही. रोडवरील रामी गेस्टलाईन हॉटेलमध्ये वेश्याव्यवसाय सुरु असल्याची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये मॉडेलिंग क्षेत्रातील महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केले जात होते. सूत्रांकडून माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकत एका मॉडेल तरुणीची सुटका केली. तसेच आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 143 तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा, 1956 मधील कलम 4 व 5 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..रोख रकमेसह आयफोन अन् निरोधाची पाकिटे जप्तखार येथे पोलिसांनी केलेल्या धडक कारवाईत २२ हजार रुपयांची रोख रक्कम, तसेच 1.50 लाख रुपयांचा आयफोन 17 प्रो मॅक्स आणि एक लाख रुपयांचा 16 प्रो मॅक्स जप्त करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ड्युरेक्स कंपनीच्या निरोधाची (Condoms) तीन पाकिटे आणि खेळातील बनावट नोटा देखील पोलिसांनी हस्तगत केल्या आहेत..BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान.दरम्यान, सध्या खार पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असून आरोपींची चौकशी सुरु असल्याची माहिती आहे. तपासात या सेक्स रॅकेटची सूत्र कुठपर्यंत पसरली आहेत, याचा पोलीस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.