Virar Holy Cross School Reunion: दहावीच्या बॅचचा सुवर्ण मिलाप; ५० वर्षांनी पुन्हा रंगल्या आठवणी

विरार : निर्मळ येथील होली क्रॉस हायस्कूलच्या इयत्ता दहावी 'ब' (१९७६) बॅचचा सुवर्ण महोत्सवी सांगता सोहळा उत्साहपूर्ण आणि भावनिक वातावरणात पार पडला. 'मस्तीखोर वर्ग' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बॅचमधील विद्यार्थी अनेक वर्षांनी पुन्हा एकत्र येत गास चर्च हॉलमध्ये जुन्या आठवणींना उजाळा देताना भावूक झाले..सुवर्ण महोत्सवानिमित्त संत गोन्सालो गार्सिया चर्च, गास येथे संध्याकाळी वर्गमित्र बिशप सायमन आल्मेडा यांचे आगमन झाले. यावेळी समितीचे कार्याध्यक्ष डेविड रॉड्रीग्ज यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले..या बॅचचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. पुणे धर्मप्रांताचे बिशप सायमन आल्मेडा, फा. ज्यो डिमेलो, ब्र. विजयकुमार, सि. जोस्पीन, सि. मॅटिल्डा यांनी आध्यात्मिक मार्ग स्वीकारला, तर इतरांनी कॅप्टन, अभियंता, प्राध्यापक, शिक्षक तसेच शासकीय व खाजगी क्षेत्रात उच्च पदांवर कार्य करत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.या बॅचने केवळ मैत्री जपली नाही, तर सामाजिक बांधिलकीही जोपासली आहे. २००१ मध्ये रौप्य महोत्सवानिमित्त गास ब्रह्मडोंगरी येथे आदिवासी बालवाडीचे नूतनीकरण करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले होते. तसेच ४० व्या वर्धापन दिनानिमित्त मर्सेस येथील एचआयव्हीग्रस्त बालकांच्या वस्तीगृहाला भेट देऊन आर्थिक मदत करण्यात आली होती..सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याची सुरुवात संत गोन्सालो गार्सिया चर्च येथे पवित्र मिस्साने झाली. पुणे धर्मप्रांताचे बिशप सायमन आल्मेडा यांच्या हस्ते मिस्सा अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर शाळेची बेल वाजली व सर्व विद्यार्थी वर्गात जमले. आल्मेडा सरांनी हजेरी घेतली. राष्ट्रगीत, प्रार्थना व प्रतिज्ञा घेण्यात आली. या आगळ्या उपक्रमामुळे तब्बल ५० वर्षांपूर्वीच्या शालेय आठवणी अक्षरशः जिवंत झाल्या आणि उपस्थित सर्वजण भावूक झाले.सांगता समारंभ बिशप सायमन आल्मेडा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. प्रमुख अतिथी म्हणून फा. ज्यो डिमेलो, गुरुजन आणि सर्व माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. सुवर्ण महोत्सवी वर्षात बिशपपदी निवड झाल्याबद्दल सायमन आल्मेडा यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच सर्व माजी विद्यार्थ्यांचाही गुरुजनांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..कार्यक्रमात थॉमस परेरा यांनी गुरुजनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली, तर फा. ज्यो डिमेलो यांनी विनोदी शैलीत शालेय आठवणींना उजाळा दिला. आल्मेडा सर, करास सर, डिसिल्वा मॅडम आणि वसंत गुरुजी यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या..समारोप करताना बिशप सायमन आल्मेडा यांनी 'छडी वाजे छमछम, विद्या येई घमघम' या गुरुजनांच्या शिकवणीमुळेच आपण सर्वजण यशस्वी झालो आहोत, असे सांगत गुरुजनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अॅन्थोनी परेरा यांनी केले. सूत्रसंचालन अॅन्थोनी जे. परेरा यांनी तर आभार प्रदर्शन गोन्सालो यांनी केले. शेवटी स्नेहभोजनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली आणि पुन्हा एकत्र भेटण्याचा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला.