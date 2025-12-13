मुंबई

Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या...

Mumbai Police Station: पोलीस आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या मागणीनुसार मुंबईत चार नवी पोलीस ठाणी सुरू केली जाणार आहेत. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पोलीस आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या मागणीनुसार गृह विभागाने मुंबईत चार नवी पोलीस ठाणी, दोन वाढीव परिमंडळे (उपायुक्तांचे कार्यक्षेत्र) आणि तीन सहाय्यक आयुक्त विभाग मंजूर केले आहेत. शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे शहरातील पोलीस ठाण्यांची संख्या १०३, तर परिमंडळांची संख्या १५वर जाणार आहे.

