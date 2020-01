HopeOfLife : राज्याला हवीत "टाटा'सारखी तीन रुग्णालये! 

मुंबई : टाटा कर्करोग रुग्णालयाच्या धर्तीवर राज्यात किमान तीन रुग्णालयांची गरज आहे. भविष्याची गरज ओळखून चार कोटी लोकसंख्येमागे 300 खाटांचे एक अशी 20 रुग्णालये आवश्‍यक आहेत, अशी शिफारस कॉंग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभेच्या स्थायी समितीने केली आहे. या समितीने देशातील कर्करोगाच्या उपचारांबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.



महाराष्ट्राची सध्याची लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक आहे. 2018 मध्ये राज्यात नव्याने एक लाख 44 हजार 32 कर्करोग रुग्णांची नोंद झाली आहे. संसदीय समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार 30 ते 40 हजार रुग्णांसाठी एक रुग्णालय आवश्‍यक आहे. हेही वाचा ः #HopeOfLife : "कार टी सेल्स' ठरणार कर्करोग्रस्तांना संजीवनी! समितीने कर्करोग रुग्णालयाचे "हब' आणि "स्पोक्‍स' अशा दोन मॉडेलची शिफारस केली आहे. यात हब 50 एकरवरील 300 खाटांचे रुग्णालय असेल. ज्यात महत्त्वाचे उपचार केले जातील. त्याखालोखाल 100 खाटांचे स्पोक्‍स रुग्णालय 50 लाख ते 1 कोटी लोकसंख्येमागे एक असेल. वर्षाला सहा ते आठ हजार रुग्णांवर यामुळे उपचार करता येतील, असेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे. हेही वाचा ः #HopeOfLife : वैद्यकीय मदत मिळेल; खचून जावू नका! ही दोन्ही प्रकारची रुग्णालये विमानतळे, रेल्वे स्थानक आणि रस्तेमार्गाला जोडणाऱ्या जागेत असावीत. तसेच, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयाशीही जोडलेले असावे, अशी शिफारसही करण्यात समितीने केली आहे. अशी असावीत रुग्णालये....

हब

300 खाटा

50 एकर क्षेत्रफळ

650 कोटी बांधणीचा खर्च

110 ते 120 कोटी वार्षिक खर्च स्पोक्‍स

100 खाटा

10 एकर क्षेत्रफळ

220 कोटी बांधणीचा खर्च

35 ते 40 कोटी वार्षिक खर्च



कुठे कोणते उपचार?

स्पोक्‍स सेंटर आणि हब एकमेकांच्या सहकार्याने काम करतील. स्पोक्‍स रुग्णालयांत रेडिएशन, लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया तसेच केमोथेरपीही होतील, तर हब सेंटरमध्ये महत्त्वाच्या आणि गुंतागुतीच्या शस्त्रक्रिया, उच्च दर्जाचे रेडिएशन, बोन मॅरो आदी पद्धतीचे उपचार होतील.

