'आगरी समाजाचे लोक माजलेत' एकवीरा देवीच्या दर्शनाला गेलेल्या कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; हॉटेल चालकाकडून मारहाण, शिवीगाळ अन्...

मुंबई : एकवीरा देवीच्या दर्शनासाठी लोणावळ्यात एका कुटुंबाला हॉटेलमध्ये झालेल्या वादातून हॉटेल चालक आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. कल्याणमधील आगरी कुटुंबाला ही मारहाण केली असून या घटनेत एका महिलेसह एक पुरुष गंभीर जखमी झाले आहेत. सध्या त्यांच्यावर कल्याण येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मात्र या घटनेमुळे आगरी समाजातून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याणमधील खोणी गावातील एक आगरी कुटुंब एकवीरा देवीच्या दर्शनासाठी लोणावळ्यात गेले होते. यावेळी संबंधित कुटुंबाने हॉटेलमधील रूम खाली केल्यानंतर हॉटेल चालकाने त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी केली. मात्र यादरम्यान कुटुंब आणि हॉटेल चालकात वाद झाला. परंतु या वादाचे रूपांतर काही क्षणात हाणामारीत झाले..इन्स्टाग्रामवर ओळखीनंतर भेटायला बोलावलं, बंद खोलीत नेत अल्पवयीन मुलांचं १४ वर्षीय मुलीसोबत घाणेरडं कृत्य; नालासोपाऱ्यात काय घडलं?.हॉटेलमध्ये झालेल्या वादातून हॉटेल चालक व त्याच्या सहकाऱ्यांनी संपूर्ण कुटुंबाला बेदम मारहाण केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या मारहाणीत एक महिला आणि एक पुरुष गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर कल्याण येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..हॉटेल चालक व त्याच्या सहकाऱ्यांनी कुटुंबातील सदस्यांना बेदम मारहाण केली. तसेच आरोपी हॉटेल चालक आणि सहकाऱ्यांनी ''तुम्ही आगरी समाजाचे लोक खूप माजले आहात'' असे आक्षेपार्ह वक्तव्य करत शिवीगाळही केली, असा आरोप पीडित कुटुंबीयाने केला आहे..पहाटे कॉलेजला जायला निघाली, अचानक ३१ वर्षीय तरुणानं तिचा रस्ता अडवला, जबरदस्तीनं झाडीत ओढलं अन्...; मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार.दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाने लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हॉटेल चालकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सध्या पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच मारहाणीत जखमी झालेल्या महिला आणि पुरुषावर कल्याण येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पीडित कुटुंबीनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.