मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! म्हाडाच्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाची मंजुरी; हक्काचे घर मिळणार

Mhada House Project: जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकाससाठी म्हाडाने निविदा काढली होती. त्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाने अंतिम मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा कार्यादेश जारी केले आहेत.
Housing Department

Housing Department

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वर्षावर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हाडाने या प्रकल्पासाठी काढलेल्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाने अंतिम मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा कार्यादेश जारी केले आहेत. सुमारे ४७२ कोटी रुपये खर्चून येथील १७ इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे येथे वास्तव्यास असलेल्या ९८४ सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com