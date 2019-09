जामिनाची कागदपत्रे गहाळ कशी होतात?; उच्च न्यायालयाचा तुरुंग प्रशासनाला सवाल

मुंबई ः आरोपीला मिळालेल्या जामिनाची कागदपत्रे गहाळ होतातच कशी, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तुरुंग प्रशासनाला केला. याबाबत नाशिक तुरुंगाच्या अधीक्षकांनी खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. कादगपत्रे गहाळ झाल्यामुळे या आरोपीला आठ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. नाशिकमधील दीपक काळे या आरोपीविरोधात मोक्कान्वये गुन्हा दाखल होता. पोलिसांनी त्याला २०१० मध्ये अटक केली व विशेष न्यायालयाने २०११ मध्ये जामीन मंजूर केला. तरीही त्याची सुटका करण्यात आली नव्हती. याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची दोन वर्षे दखल घेतली गेली नाही. कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे सुटका होत नाही, असे त्याला सांगण्यात आले. त्यामुळे जामीन आणि दोषमुक्ततेबाबत त्याने न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र कागदपत्रे न सापडल्यामुळे हा अर्ज नामंजूर झाला. गेल्या महिन्यात जिल्हा न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला, असे याचिकादाराकडून बुधवारी न्या. इंद्रजीत महंती आणि न्या. नितीन सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. या सर्व प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करत तुरुंग प्रशासनाला खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

