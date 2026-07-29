HSRP Number Plate: एचएसआरपी क्रमांकामुळे भूर्दंड ; प्लेट निखळणे, रंग उडणे, कोटिंग खराब होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ

शहापूर: वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. असे असताना निकृष्ट दर्जाच्या प्लेट आणि बसविण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे वाहनधारकांची डोकेदुखी वाढली आहे. अनेक वाहनांवरील एचएसआरपी प्लेट काही महिन्यांतच निखळून पडणे, रंग उडणे आणि रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग खराब होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांना पुन्हा प्लेट बसवण्यासाठी वेळ आणि अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे..१ एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी नंबरप्लेट बंधनकारक करण्यात आली आहे. तीन खासगी कंपन्यांमार्फत या प्लेट्सचे वितरण केले जात असून, हॉलोग्राम, लेसर कोड आणि रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह फिल्मच्या माध्यमातून वाहनांची अचूक ओळख, वाहनचोरी रोखणे आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुलभ करणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्लेटच्या टिकाऊपणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. .Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्चे तेल 5% महाग! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर.निकृष्ट दर्जाच्या अॅल्युमिनियम रिव्हेटमुळे प्लेट निखळून पडत असल्याची तक्रार वाहनधारकांकडून केली जात आहे. पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या बोल्टऐवजी रिव्हेटचा वापर केल्याने प्लेट सहज काढता येत नसली, तरी सध्याच्या रिव्हेटची गुणवत्ता कमी असल्याचा आरोप होत आहे..प्लेट हरवल्यास वाहनधारकांना पोलिसांत तक्रार नोंदवून नव्याने अर्ज करणे, अपॉइंटमेंट घेणे आणि नवीन प्लेटसाठी शुल्क भरणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागत असल्याने त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे..Dapoli Accident News: शेवटचा पेपर देऊन घरी परतताना अपघात, २२ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; मैत्रिण गंभीर जखमी.सुधारणेची गरजवाहनांना बसविण्यात आलेल्या नवीन एचएसआरपी नंबर प्लेट निखळून पडत व खराब होत असल्याच्या वाहनचालकांच्या तक्रारी आहेत. यातील रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग खराब होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे या नवीन नंबर प्लेटच्या टिकाऊपणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून सुधारणेची आवश्यकता आहे, अशी प्रतिक्रिया शहापूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता उदय अग्रवाल यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.