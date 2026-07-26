मुंबई

Uddhav Thackeray: 'तरुणांनी देशाला भयाच्या छायेतून बाहेर काढले'; उद्धव ठाकरेंची केंद्र सरकारवर टीका

Uddhav Thackeray Criticizes the Central Governmentछ 'एका झुरळाने हुकूमशहाला झुकविले' असा अप्रत्यक्ष टोला; युवा शक्तीने सरकारचा माज उतरवल्याचा उद्धव ठाकरेंचा दावा.
Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray address a joint press conference at Matoshree,

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray address a joint press conference at Matoshree,

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘‘तरुणांनी देशाला भयाच्या छायेतून बाहेर काढले आहे. या देशात झुरळं आहेत याच भ्रमात सत्ताधारी वागत होते. एका झुरळाने हुकूमशहाला झुकविले आहे,’’ अशा शब्दांत  शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता टीका केली.

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