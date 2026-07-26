Uddhav Thackeray: 'तरुणांनी देशाला भयाच्या छायेतून बाहेर काढले'; उद्धव ठाकरेंची केंद्र सरकारवर टीका

मुंबई : ‘‘तरुणांनी देशाला भयाच्या छायेतून बाहेर काढले आहे. या देशात झुरळं आहेत याच भ्रमात सत्ताधारी वागत होते. एका झुरळाने हुकूमशहाला झुकविले आहे,’’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता टीका केली. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.खुर्चीवर बसल्यावर डोक्यात माज जाऊ देऊ नये अन्यथा एकत्र आलेली युवा शक्ती काय करू शकते, याची ही झलक देशाने पाहिली, असेही त्यांनी नमूद केले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी शनिवारी ‘मातोश्री’वर संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. .यावेळी दोघांनीही रविवारचा (ता. २६) ‘तिरंगा मार्च’ होणार असून, रूपांतर विजयोत्सव सोहळ्यात होणार असल्याचे स्पष्ट केले. उद्या संघर्षाचे कौतुक-अभिनंदन करणार आहोत, असे राज ठाकरे यांनी सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. या काळात भाजप सरकारचा बीभत्स गुन्हेगारी चेहरा समोर आल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. फडणवीस हे तातडीने दिल्लीला गेले. त्याबाबत फडणवीस, एकनाथ शिंदेंमध्ये दिल्लीवारी करण्यावरून चुरस सुरू असते, असे मत मांडले. ‘जेन झी’ ने सरकारच्या झिंज्या उपटल्या आहेत. दीपकेंना आमचा पाठिंबा असेल. या आंदोलकानी सरकारचा माज उतरवला, अशी टीका राज यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.