Maratha Reservation: सीएसएमटी स्थानकात आंदोलकांची मोठी गर्दी, रुळावरही उतरले; हलगी वाजवत निषेध व्यक्त

Mumbai CSMT Station: मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी मुंबईतील प्रशासकीय आणि वाहतूक केंद्रांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. सीएसएमटी स्थानकावर आंदोलकांची मोठी गर्दी जमल्याचे दिसून येत आहे.
Updated on

मुंबई : मागील तीन दिवसांपासून मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असून आजपासून ते पाणी देखील पिणार नसल्याचे घोषित केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील अनेक ठिकाणाहून लाखो आंदोलक मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. यामुळे पोलिसांचा फौजफाटा मोठया प्रमाणात तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी सोमवारी मुंबईतील प्रशासकीय आणि वाहतूक केंद्रांमध्ये गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे.

