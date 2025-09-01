Maratha Reservation: सीएसएमटी स्थानकात आंदोलकांची मोठी गर्दी, रुळावरही उतरले; हलगी वाजवत निषेध व्यक्त

मुंबई : मागील तीन दिवसांपासून मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असून आजपासून ते पाणी देखील पिणार नसल्याचे घोषित केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील अनेक ठिकाणाहून लाखो आंदोलक मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. यामुळे पोलिसांचा फौजफाटा मोठया प्रमाणात तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी सोमवारी मुंबईतील प्रशासकीय आणि वाहतूक केंद्रांमध्ये गोंधळ उडाल्याचे दिसून येत आहे. .मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकावर आंदोलकांची आरक्षण मागणीसाठी मोठी गर्दी जमली. यावेळी सीएसएमटी स्थानकावर आंदोलक हलगी वाजवत निषेध व्यक्त केला. तसेच काही आंदोलक रेल्वे रुळावर उतरले असून ज्यामुळे गर्दीच्या वेळेत वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना रेल्वे रुळावर न उतरण्याचे आवाहन केले आहे..'या' गावात ५० पत्नींनी त्यांच्या पतीला गूढपणे संपवलं, कारण...; ही भयानक कहाणी माहितीये का?.निदर्शकांच्या मोठ्या गर्दीने प्लॅटफॉर्म व्यापले होते, ज्यामुळे नियमित कामकाजाचा दिवस असल्याने प्रवाशांना चालण्यासाठी फारशी जागा उरली नव्हती. यावेळी आंदोलक घोषणाबाजी करत प्लॅटफॉर्मवर नाचत असून परिणामी आणखी गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसून आहे. दरम्यान, या प्रमुख स्थानकांवर सुरक्षा कर्मचारी तैनात असले तरी, गर्दी नियंत्रित करण्यात ते अकार्यक्षम असल्याचे दिसून आले..मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती बिघडलीमराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलन सोमवारी चौथ्या दिवशी सुरु झाले. मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणावर असलेले जरांगे यांनी आजपासून पाणी पिणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे निषेध तीव्र झाला असून डॉक्टर आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान,साम टीव्ही या न्यूज पोर्टलच्या वृत्तानुसार, त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्या वैद्यकीय पथकांनी त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी सुमारे ७० पर्यंत घसरल्याचे उघड केले आहे, ज्यामुळे ते अत्यंत कमकुवत झाले असून त्यांची प्रकृती बिघडली असल्याचे समोर आले..BEST Bus: मुंबईकरांनो लक्ष द्या! मराठा मोर्चामुळे वाहतूक विस्कळीत, बेस्टच्या मार्गात बदल; वाचा सविस्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.