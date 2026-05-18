Mumbai Literature: माणसाचा प्रवास नेणीवेतून जाणिवेकडे आणि जाणिवेतून शहाणिवेकडे: डॉ. सदानंद मोरे यांचे प्रतिपादन, मुंबईतील संमेलन ठरले वैशिष्ट्यपूर्ण..

मुंबई: जाणीव, नेणीव आणि शहाणीव या माणसांमध्ये तीन गोष्टी असतात. एकूणच माणसाचा प्रवास नेणीवेतून जाणिवेकडे आणि जाणिवेतून शहाणिवेकडे होतो,असे प्रतिपादन संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक व पाचव्या राज्यस्तरीय नेणिवेचा डोह संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी मुंबईत केले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .वांद्रे येथील नॅशनल लायब्ररीमध्ये शुभंकरोती या संस्थेद्वारे 'देवदूत'कार सुधाकर गायधनी यांच्या जगप्रसिद्ध नेणिवेचा डोह या लेखाच्या अनुषंगाने नेणिवेचा डोह एकदिवसीय राज्यस्तरीय साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. त्या संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात डॉ. मोरे बोलत होते. यावेळी संमेलनाच्या संमेलनाच्या उद्घाटक व ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. मीनाक्षी पाटील, तसेच साहित्यिका प्रा. प्रतिभा सराफ, सोनाली जगताप, डॉ. मनोज वराडे, राजीव श्रीखंडे,स्वाती पोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी भावना काळे यांच्या 'सागरी किनारा' या कवितासंग्रहांचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले..डॉ. मोरे पुढे यांनी नेणीव म्हणजे नेमके काय यावर बोलताना ब्लॅक बॉक्सचे उदाहरण दिले. या बॉक्स मध्ये बऱ्याच महत्वाच्या गोष्टी रेकॉर्ड होत असतात आणि त्याचे महत्त्व योग्य वेळी आपल्याला कळते. नेणीवेत ज्या अनेक गोष्टी घडतात त्याला जाणिवेचे रूप देण्याचे कामच तर कांदबरी, काव्य इत्यादींतून साहित्यिक करत असतात. साहित्यिक जेव्हा विविध कल्पना करतो ज्याला काहीतरी वैज्ञानिक आधार आहे त्या कल्पना खरे तर नेणिवेचा भाग असतात. कदाचित पुढे जाऊन त्या कल्पना सत्यात उतरू शकतात, असेही ते म्हणाले..संमेलनाच्या उद्घाटक डॉ. मीनाक्षी पाटील म्हणाल्या, आज संपूर्ण जग जरी प्रांत , भाषा , धर्म , देश यांनी विभागलेले दिसत असले तरी संपूर्ण 'मानवाचे अंती एक गोत्र ' हे अधोरेखित करणारी संपूर्ण मानवी समुहाची ' सामुहिक नेणिव ' माणूसपणाचे बंध सूक्ष्म स्तरावर मात्र कायम अखंड बांधून ठेवत असते . आणि म्हणूनच माणसे एकत्र येतात , आपले माणूसपण साजरे करतात. या पार्श्वभूमीवर वैश्विक शांतीला समर्पित असलेलं हे ' नेणिवेचा डोह ' हे संमेलन आगळवेगळं आहे असल्याचे त्या म्हणाल्या..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rसंमेलनाच्या सुरुवातीला संमेलनाची सोनाली जगताप आणि डॉ. मनोज वराडे यांनी महाकवी देवदूतकार सुधाकर गायधनी यांच्या जगप्रसिद्ध नेणिवेचा डोह या लेखाचे अभिवाचन केले.प्रा. प्रतिभा सराफ यांच्या अध्यक्षतेखाली निमंत्रित गझलकारांचा गझल मुशायरा पार पडला. तसेच प्रा. विसुभाऊ बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली निमंत्रितांचे कवी संमेलन पार पडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.