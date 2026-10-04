Garjana Morcha: ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत गर्जना मोर्चा, मनसैनिक ट्रेनने रवाना; मोदी सरकारवर गंभीर आरोप

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबईत आज ठाकरे बंधूंनी 'गर्जना' मोर्चाची घोषणा केली आहे. विशेष मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावरून मनसे तसेच ठाकरे सेना आक्रमक झाली असून ‘गर्जना महाराष्ट्राची’ मोर्चासाठी डोंबिवलीतून मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांच्यासह शेकडो मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते ट्रेनने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. .डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात मनसैनिकांनी हातात ‘SIR रद्द करा’ असे फलक घेत निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी मनसैनिकांनी मोठ्या संख्येने मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी बोलताना राजू पाटील यांनी मतदारांच्या अधिकारांचा आणि जनतेच्या मताचा अपमान होत असल्याचा आरोप केला. सर्व मतदारांनी या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी यासंदर्भात अनेक पत्रे दिली आहेत, मग यापेक्षा अधिक पुरावे काय हवेत, असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला..Raigad: मी टोकाचं पाऊल उचलतोय, घरच्यांना शेवटचा कॉल केल्यानंतर मोबाईल बंद करून...; किल्ले रायगडाच्या टकमक टोकावर काय घडलं?.तसेच SIRच्या माध्यमातून मतदार याद्यांमध्ये घोळ झाला असेल आणि त्याच्या आधारे निवडणुका झाल्या असतील, तर त्या निवडणुका रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी राजू पाटील यांनी केली. आपल्या मतदारसंघात २ लाख ५५ हजार मतांची नोंद झाली असून, त्यापैकी ९७ टक्के मतदार स्थानिक नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच हजारो मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला..Mumbai Local: तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक! प्रवाशांचे होणार हाल; वेळापत्रक पाहूनच बाहेर पडण्याचे आवाहन.दरम्यान, हा प्रकार केवळ निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित नसून मोदी सरकारच्या पाठबळाने हा घोळ झाल्याचा गंभीर आरोप राजू पाटील यांनी केला. जनआंदोलनासमोर सरकारला झुकावे लागते, हे देशाने यापूर्वी पाहिले आहे. त्यामुळे पुढील आंदोलनाची दिशा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ठरवतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.