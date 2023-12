Thane Crime: पतीनं केली पत्नी अन् दोन चिमुकल्यांची हत्या; ठाण्यातील संतापजनक घटना

ठाणे : एका तरुणानं पत्नीसह दोन लहान मुलांची हत्या केल्यानं ठाणे शहर हादरलं आहे. कुटुंबातील तिघांची हत्या करुन हा तरुण फरार झाला आहे. दारुच्या व्यसनानं ग्रासलेल्या या तरुणानं स्वतःचच कुटुंब संपवलं आहे, त्यामुळं सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (Husband kills wife and two children Outrageous incident in Thane)