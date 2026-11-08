IAS बनण्याचं स्वप्न भंगलं, KBCमध्येही अपयश; अखेर शॉर्टकट म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला, बीटेक पदवीधर तरुणाला अटक

मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अपयश, प्रसिद्ध रिॲलिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ मध्ये सहभाग आणि ट्रॅव्हल व्यवसायात मोठे नुकसान आल्यामुळे एका कॉम्प्युटर सायन्स पदवीधर तरुणाने गुन्हेगारीचा मार्ग निवडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कांदिवलीतील एका ज्वेलर्समधून त्याने तब्बल ५ लाख रुपये किमतीची सोनसाखळी चोरी केली असून, याप्रकरणी तरुणाला अटक कऱण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, UPSC अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आणि KBC मध्येही नशीब आजमावलेल्या तरुणाला कांदिवली पोलिसांनी अटक केली आहे. कांदिवली पश्चिम येथील पद्मावती ज्वेलर्समधून तब्बल ५ लाख रुपये किमतीची सोनसाखळी चोरी केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. सतीश कुमार कृष्णप्रसाद केसरी (वय ४२) असे आरोपीचे नाव असून तो मूळचा बिहारचा रहिवासी आहे..Mumbai: झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरून वाद, 'एसआरए'च्या अधिकारांवर महापालिकेचा आक्षेप.UPSC अधिकारी होण्याचं स्वप्न, KBC मध्येही आजमावलं नशीबआरोपी तरुण सतीश कुमार कृष्णप्रसाद केसरी कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बीटेक पदवीधर असून त्याने IAS होण्यासाठी दिल्लीत राहून UPSC परीक्षेची तयारी केली होती. मात्र या परीक्षेत अपयश आल्यानंतर त्याने प्रसिद्ध टीव्ही शो 'कौन बनेगा करोडपती'मध्येही सहभाग घेतला होता, मात्र फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राऊंडपलीकडे जाता आले नाही..दरम्यान, UPSC अधिकारी आणि KBCमध्येही यश न आल्यामुळे आरोपी तरुणाने पत्नीच्या मदतीने टूर अँड ट्रॅव्हल व्यवसाय सुरू केला. यासाठी सतीश कुमारने ओला-उबरसाठी ४ ते ५ गाड्या देखील घेतल्या होत्या. परंतु व्यवसायात नुकसान आणि कर्जाचा डोंगर वाढल्याने पदवीधर तरुणाने अखेर शॉर्टकट म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला..Thane Crime: धक्कादायक! २० दिवसांच्या बाळाची विक्री, अडीच लाखांना सौदा; जन्मदात्या आईकडून घेतलं अन् रत्नागिरीत विकलं .चोरी करण्यासाठी तरुण ग्राहक बनून नामांकित ज्वेलर्समध्ये जात, तेथील दागिने पाहण्याच्या बहाण्याने चोरी करून पसार होत असे. याच प्रकारे आरोपी तरुण १५ नोव्हेंबर रोजी कांदिवली पश्चिमेतील पद्मावती ज्वेलर्समध्ये ग्राहक बनून गेला. यावेळी त्याने ४३.२ ग्रॅम वजन आणि तब्बल ५ लाख रुपये किमतीची सोनसाखळी पाहण्यासाठी मागितली असता संधी साधून तेथून पळ काढला..चोरीनंतर तरुण मोबाइल बंद करून दिल्लीला रवाना झाला. इतकेच नव्हे तर ओळख लपवण्यासाठी मुंबईतील हॉस्टेलमध्ये बनावट ओळखपत्र देखील सादर केले. मात्र चोरीची माहिती मिळताच कांदिवली पोलिसांनी शेकडो सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीचा शोध काढला. दिल्लीमध्ये छापा टाकून पोलिसांनी आरोपीला अटक करत सोनसाखळीही देखील हस्तगत केली. तसेच आरोपीने चौकशीत डिंडोशी परिसरातील आणखी एका चोरीची कबुली दिल्याची माहिती असून सध्या पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.