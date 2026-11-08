मुंबई

IAS बनण्याचं स्वप्न भंगलं, KBCमध्येही अपयश; अखेर शॉर्टकट म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला, बीटेक पदवीधर तरुणाला अटक

Mumbai Crime: UPSC अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आणि KBC मध्येही नशीब आजमावलेल्या तरुणाला चोरी केल्याप्रकरणी कांदिवली पोलिसांनी अटक केली आहे.
UPSC Aspirant KBC Contestant Turns Robber

UPSC Aspirant KBC Contestant Turns Robber

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अपयश, प्रसिद्ध रिॲलिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ मध्ये सहभाग आणि ट्रॅव्हल व्यवसायात मोठे नुकसान आल्यामुळे एका कॉम्प्युटर सायन्स पदवीधर तरुणाने गुन्हेगारीचा मार्ग निवडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कांदिवलीतील एका ज्वेलर्समधून त्याने तब्बल ५ लाख रुपये किमतीची सोनसाखळी चोरी केली असून, याप्रकरणी तरुणाला अटक कऱण्यात आली आहे.

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