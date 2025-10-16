मुंबई

Tukaram Munde: मिस्टर क्लीन समजल्या जाणाऱ्या तुकाराम मुंढेंच्या घरासाठी ६५ लाखांचं फर्निचर; देयकही मंजूर

IAS Officer News: आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या घरासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याची बाब उजेडात आलेली आहे. या प्रकरणाची चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
Mumbai Mantralaya: धडाकेबाज आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सातत्याने चर्चेत असतात ते त्यांच्या बदल्यांमुळे. बहुतांश वेळा मुंढेंनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. २० वर्षांमध्ये मुंढेंच्या २४ वेळा बदल्या झाल्या. त्याला कारण त्यांची कार्यशैली, निर्णयक्षमता, काटेकोरपणे काम करुन घेण्याची हातोटी यामुळे ते एका पदावर टिकून राहात नाहीत. मात्र यावेळी मुंढे चर्चेत आले त्यांच्या सरकारी घराच्या नूतनीकरणामुळे.

