Tukaram Munde: मिस्टर क्लीन समजल्या जाणाऱ्या तुकाराम मुंढेंच्या घरासाठी ६५ लाखांचं फर्निचर; देयकही मंजूर

Mumbai Mantralaya: धडाकेबाज आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सातत्याने चर्चेत असतात ते त्यांच्या बदल्यांमुळे. बहुतांश वेळा मुंढेंनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. २० वर्षांमध्ये मुंढेंच्या २४ वेळा बदल्या झाल्या. त्याला कारण त्यांची कार्यशैली, निर्णयक्षमता, काटेकोरपणे काम करुन घेण्याची हातोटी यामुळे ते एका पदावर टिकून राहात नाहीत. मात्र यावेळी मुंढे चर्चेत आले त्यांच्या सरकारी घराच्या नूतनीकरणामुळे. .तुकाराम मुंढे हे सध्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव आहेत. मुंबईतल्या मलबार हिल येथे असलेल्या अवंती-अंबर इमारतीमध्ये मुंढे राहतात. त्यांच्या फ्लॅच्या रिनोव्हेशनसाठी तब्बल ६५ ते ७० लाख रुपये खर्च आलेला आहे. 'इंडिया टूडे'ने हे वृत्त दिले आहे. विशेष म्हणजे घराच्या नूतनीकरणाचं हे बिल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एका रात्रीमध्ये मंजूर केल्याची माहिती आहे..महागड्या वस्तूतुकाराम मुंढेंनी फर्निचरपोटी २० लाख रुपये खर्च केले आहेत. तर रिनोव्हेशनवेळी वापरलेले इतर साहित्य अत्यंत महागडे आहे. जसं की, ७० हजार रुपयांचा केवळ शॉवर बसवण्यात आलेला आहे. यासह स्वयंपाकघरामध्ये नव्याने प्लास्टर करुन फरशी बसवण्यात आलेली आहे. सातत्याने बदली होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर बांधकाम विभागाने एवढं खर्च करणं व्यवहारिक नसल्याचं बोललं जातंय..तुकाराम मुंढेंची २४वी बदलीदरम्यान, दि. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तुकाराम मुंढे यांची २४वी बदली झाली. यापूर्वी त्यांच्या २३ बदल्या झालेल्या आहेत. एवढ्या प्रमाणावर बदल्या होणारे ते देशातील कदाचित पहिलेच आयएएस अधिकारी असतील. मुंढे यांची बदली आता दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. यापूर्वी ते विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) या पदावर काम करीत होते.