मुंबई

ICUत उंदराने कुरतडला हात, १२ तासांत महिला रुग्णाचा मृत्यू; रुग्णालयाने डॉक्टरसह नर्सवर केली कारवाई

ICU Patient Dies After Rat Bite भाईंदरमधील एका रुग्णालयात आयसीयूत उपचार सुरू असलेल्या महिलेचा हात उंदराने कुरतडल्याची घटना घडली होती. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास त्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचं समोर येतंय.
सूरज यादव
भाईंदर पश्चिमेतील पं. भीमसेन जोशी सरकारी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८९ वर्षीय महिलेचा हात चक्क उंदराने कुरतडल्याची घटना घडली. ही बाब सोमवारी (ता. १६) पहाटे लक्षात आली. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास त्या महिलेचा मृत्यू झाला. सुहासिनी माठेकर असे मृत्यू महिलेचे नाव असून, त्यांना श्वास घेण्यास त्रास व हृदयविकाराचा झटका आल्याने १२ मार्चला पं. भीमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. Rat Bite Case Raises Hospital Safety Concerns

Related Stories

No stories found.