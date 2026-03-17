ICUत उंदराने कुरतडला हात, १२ तासांत महिला रुग्णाचा मृत्यू; रुग्णालयाने डॉक्टरसह नर्सवर केली कारवाई

भाईंदर पश्चिमेतील पं. भीमसेन जोशी सरकारी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटरवर असलेल्या ८९ वर्षीय महिलेचा हात चक्क उंदराने कुरतडल्याची घटना घडली. ही बाब सोमवारी (ता. १६) पहाटे लक्षात आली. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास त्या महिलेचा मृत्यू झाला. सुहासिनी माठेकर असे मृत्यू महिलेचे नाव असून, त्यांना श्वास घेण्यास त्रास व हृदयविकाराचा झटका आल्याने १२ मार्चला पं. भीमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. Rat Bite Case Raises Hospital Safety Concerns.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सुहासिनी माठेकर यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. सोमवारी पहाटे सुमारे ५.३० वाजता त्यांचा हात उंदराने कुरतडल्याचे आढळून आले. त्यांच्या हाताला मोठी जखम झाली होती. ही बाब माठेकर यांच्या मुलाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी परिचारिकेला माहिती दिली; मात्र सुरुवातीला ती जखम 'बेड सोर' असल्याचे सांगण्यात आले..माजी सरन्यायाधीश राज्यसभेतून निवृत्त, ६ वर्षात एकही प्रश्न विचारला नाही, चर्चेत एकदाच सहभाग त्यातही वादग्रस्त विधान.चादरीवर उंदराचे ठसे दिसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये धावपळ उडाली. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार केले; मात्र सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास माठेकर यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, अतिदक्षता विभागात यापूर्वीही उंदीर दिसल्याची तक्रार करण्यात आली होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप माटेकर यांची कन्या मीनल माठेकर-देसाई यांनी केला. महापौर डिंपल मेहता व उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली..या घटनेला जबाबदार धरून एक डॉक्टर आणि एक परिचारिका यांना कार्यमुक्त करून जिल्हा सिव्हिल रुग्णालयात परत पाठविण्यात आले आहे. चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. माठेकर यांची प्रकृती सुरुवातीपासूनच चिंताजनक होती; तरीदेखील त्यांच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा केली जाणार आहे.डॉ. जाफर तडवी, वैद्यकीय अधीक्षक, जोशी रुग्णालय, भाईंदर.