मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेना पक्ष चिन्हासह उद्धव ठाकरेंच्या हातून गेला. पण त्याचे पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. नुकतेच यावरुन विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी मनसेचं उदाहरण देत एकमेव आमदारानं पक्ष ताब्यात घेतला तर काय? अशी मिश्किल टिप्पणी केली होती. यावरुन एका कार्यक्रमात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज ठाकरेंनी उत्तर दिलं. (If a single MLA takes over MNS Raj Thackeray spoke on this question)

मराठी भाषा दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात राज ठाकरे यांची मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी मुलाखतकारानं त्यांना अजित पवारांच्या विधानाचा संदर्भ देत याबाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज ठाकरे म्हणाले, "आमच्या राजू पाटलांना मला विचारायचंय पक्ष ताब्यात घेता का? एकदा पक्ष हातात घेऊन बघा काय जळतं ते कळेल तुम्हाला. दिवसरात्र आम्ही बर्नाल लावत असतो"

दरम्यान, अजित पवारांनी शिवसेनेच्या मुद्द्यावर बोलताना मनसेवर टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले, "निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते म्हणतात ४० आमदार आणि काही खासदार हे एका बाजुला गेले म्हणून आम्ही पक्ष आणि चिन्ह दिलं. मग एखाद्या पक्षाचा एक किंवा दोन आमदार असतील ते दोन्ही बाजूंनी गेले तर काय करणार? आता मनसेचं उदाहरण घ्या, त्यांचा एक आमदार आहे. तो उद्या म्हणाला मनसे माझी, इंजिन पण माझं आणि पक्षही माझा. मग तुम्ही तसाच निर्णय देणार का? हा विचार करण्यायोग्य मुद्दा आहे"

हे ही वाचा : डिजिटल लोन्स विषयी सर्वकाही

शिवसेनेच्या फुटीनंतर पक्षात ठाकरे आणि शिंदे असे दोन गट निर्माण झाले होते. पण निवडणूक आयोगानं नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार अधिकृत शिवसेना ही शिंदे गटाची ठरली असून पक्षाचं धनुष्यबाण हे चिन्ह देखील त्यांनाच मिळालं आहे. त्यामुळं ठाकरे कुटुंबाला मत्र शिवसेना गमवावी लागली.