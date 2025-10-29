राज्याच्या एफडीआय सेलच्या प्रमुखपदी आयएफएस राजेश गवांदे यांची नियुक्ती; सेल स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी

मुंबई : राज्यात परकीय थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष ‘एफडीआय’ सेलची घोषणा मागील आठवड्यात केली होती. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या सेलचे प्रमुखपद परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) अधिकारी राजेश गवांदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे..२००९ च्या आयएफएस तुकडीतील अधिकारी असलेले गवांदे लवकरच या पदावर रुजू होतील. या नवीन सेलमुळे राज्यात गुंतवणुकीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. .Jitendra Awhad: जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्याची ठाण्यात पुनरावृत्ती, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप.राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) अधिकाऱ्याची राज्य शासनात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते..यानुसार राजशिष्टाचार विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणे शक्य होणार आहे..Navi Mumbai News: पदपथांचा ‘राजा’ बेहाल! निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे अतिक्रमण; जाहिरातबाजीसाठी अतिक्रमण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.