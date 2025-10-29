मुंबई

राज्याच्या एफडीआय सेलच्या प्रमुखपदी आयएफएस राजेश गवांदे यांची नियुक्ती; सेल स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी

Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष ‘एफडीआय’ सेलची घोषणा केली असून या सेलचे प्रमुखपद आयएफएस अधिकारी राजेश गवांदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
मुंबई : राज्यात परकीय थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष ‘एफडीआय’ सेलची घोषणा मागील आठवड्यात केली होती. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या सेलचे प्रमुखपद परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) अधिकारी राजेश गवांदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.

