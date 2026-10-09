IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले

मुंबई : मुंबईच्या पवईतील आयआयटीमध्ये आग लागल्याची घटना घडली आहे. एका बांधकाम साईटवरील कामगार कॅम्पमध्ये गॅस सिलेंडर गळती झाल्याची घटना घडली. या गळतीनंतर भीषण आग लागली असून यामध्ये दोन विद्यार्थ्यांसह पाच जण होरपळून निघाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. ८) रोजी रात्री १० वाजून २५ मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. आयआयटी मुंबईच्या पवई कॅम्पसमधील वसतिगृह क्रमांक सहामध्ये गॅस गळती झाली. यावेळी परिसरात खेळत असणारे काही विद्यार्थी गॅस गळती नेमकी कुठे होतेय हे पाहण्यासाठी गेले असता, अचानक वागणे पेट घेतला. आगीच्या ज्वाळा सर्वत्र पसरताच मुलांच्या किंकाळ्या ऐकून त्यांना वाचवण्यासाठी धावून आलेले इतर कामगारही या आगीत होरपळून गेले..Mhada: १७८ सेस इमारती अतिधोकादायक, म्हाडाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट; भूसंपादन सुरू.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या दुर्घटनेतील जखमींना उपचारासाठी घाटकोपर येथील महापालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .यावेळी डॉक्टरांनी जखमींमध्ये चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या गॅस गळती नेमकी कशी झाली आणि आगीचे नेमके कारण काय? याबाबत तपास सुरु आहे..Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.