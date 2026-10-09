मुंबई

IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले

IIT Bombay Fire Case: मुंबईतील आयआयटीमध्ये गॅस गळतीमुळे आग लागल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दोन विद्यार्थ्यांसह पाच जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.
IIT Bombay Fire

IIT Bombay Fire

esakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईच्या पवईतील आयआयटीमध्ये आग लागल्याची घटना घडली आहे. एका बांधकाम साईटवरील कामगार कॅम्पमध्ये गॅस सिलेंडर गळती झाल्याची घटना घडली. या गळतीनंतर भीषण आग लागली असून यामध्ये दोन विद्यार्थ्यांसह पाच जण होरपळून निघाल्याचे समोर आले आहे.

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