IIT Bombay Hostel: विद्यार्थ्याने गळफास घेतल्यानंतर 'आयआयटी'कडून मोठं पाऊल; छतावील पंख्यांऐवजी भिंतीवरील पंखे मागवले

Safety Measure or Renovation: आयआयटी मुंबईच्या वसतिगृहातील खोल्यांमधून छतावरील पंखे काढून त्याजागी भिंतीवरील पंखे बसवण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. यासाठी नवीन पंख्यांची पहिली खेप कॅम्पसमध्ये दाखल झाली आहे. १८ सप्टेंबर रोजी बी.टेक दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या साहिल वाकोडे या २० वर्षीय विद्यार्थ्याने वसतिगृहातील छताच्या पंख्याला गळफास लावून जीव दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून हालचाली सुरु आहेत..सूत्रांच्या माहितीनुसार, छतावरील पंखे बदलण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन महिन्यांपासून विचाराधीन होता आणि जुलै महिन्यात प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनांनुसार हा निर्णय नुकताच अंतिम करण्यात आला. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या नुकत्याच घडलेल्या घटनेशी याचा थेट संबंध नसून, ही वसतिगृहांच्या पूर्वनियोजित नूतनीकरण प्रक्रियेचाच एक भाग असल्याचे आयआयटी मुंबई प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..भूकच गेली! मुंबईत प्रसिद्ध फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाच्या टेबलवर झुरळ, डॉक्टरने VIDEO शेअर करत तुकाराम मुंढेंना केलं टॅग.दरम्यान, अशा गंभीर घटना रोखण्यासाठी इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून असे बदल केले जात असले तरी, "बिघडलेली शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी छताचा पंखा बदलणे हा निव्वळ हास्यास्पद उपाय आहे," असा घणाघाती सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते अनिश गावंडे यांनी उपस्थित केला आहे..ऊर्जा विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागाचा विद्यार्थी असलेल्या साहिल वाकोडे याने पवई कॅम्पसमधील वसतिगृहात गळफास घेतला होता. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या काही तास आधी मध्यावधी परीक्षेस मोबाईल फोन वापरताना पकडल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली होती; तर दुसरीकडे साहिलच्या कुटुंबीयांनी त्याच्यावर संस्थात्मक छळ आणि जातीभेदावर आधारित भेदभाव झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे..भाजप कार्यकर्त्याची जेवणासाठी हाणामारी, आमदारांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर एकमेकांच्या अंगावर गेले धावून; VIDEO VIRAL .या घटनेनंतर कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने केली, ज्याच्या दबावाखाली प्रशासकीय कामकाजाचे डीन सूर्यनारायण दुल्ली यांना पदावरून हटवण्यात आले. पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, दुल्ली यांनी केवळ सिनेट-मान्य परीक्षा नियमांचे पालन करून कारवाई केली होती, असा दावा करत आयआयटी फॅकल्टी फोरमच्या सदस्यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ कॅम्पसमध्ये मोर्चा काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.