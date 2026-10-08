मुंबई

IIT Bombay Exam Rules : कॉपी करताना पकडल्यास विद्यार्थ्यावर लगेच कारवाई नाही? आयआयटी बॉम्बेच्या समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

Exam Misconduct : परीक्षा आणि शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्यासाठी अधिक संवेदनशील पद्धतीचा अवलंब करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. विशेष समुपदेशन सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे.
IIT Bombay Exam Rules

Sahil Wakode case

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Sahil Wakode case: आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर संस्थेतील परीक्षेचे कठोर नियम आणि शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या १० सदस्यीय विशेष समितीने परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

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