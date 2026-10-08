IIT Bombay Exam Rules : कॉपी करताना पकडल्यास विद्यार्थ्यावर लगेच कारवाई नाही? आयआयटी बॉम्बेच्या समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

Sahil Wakode case: आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर संस्थेतील परीक्षेचे कठोर नियम आणि शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या १० सदस्यीय विशेष समितीने परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत..समितीच्या मसुद्यानुसार, एखादा विद्यार्थी परीक्षेत कॉपी करताना किंवा अनुचित साधनांचा वापर करताना आढळल्यास त्याच्यावर परीक्षा कक्षातच तातडीने कारवाई करण्याऐवजी त्याला शांतपणे पेपर पूर्ण करू द्यावा. त्यानंतर संबंधित गैरप्रकाराची स्वतंत्रपणे प्रक्रिया केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सध्याच्या पद्धतीमध्ये परीक्षा सुरू असतानाच विद्यार्थ्याला जाब विचारला जातो किंवा त्याला परीक्षा कक्षातून बाहेर काढले जाऊ शकते. त्यामुळे निर्माण होणारा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न नव्या प्रस्तावातून करण्यात आला आहे..मुंबईत तणावाचे वातावरण! साहिल वाकोडे प्रकरणी खासदार वर्षा गायकवाड आक्रमक, IIT पवईबाहेर आंदोलन.विद्यार्थ्याची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णयनवीन मसुद्यात विद्यार्थ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. गैरप्रकाराचा आरोप झाल्यानंतर लगेच शिक्षा न करता, संबंधित विद्यार्थ्याचे म्हणणे आणि त्याचे स्पष्टीकरण ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर प्रकरणाचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन शिस्तभंग समिती योग्य निर्णय घेईल. .यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई अधिक न्याय्य आणि संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. घाईघाईने किंवा परीक्षा कक्षातील परिस्थितीच्या दबावाखाली निर्णय घेण्याऐवजी संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक वेळ देण्याचा प्रस्ताव आहे. .प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांना संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षणसमितीने केवळ परीक्षेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केलेली नाही. प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना विद्यार्थ्यांशी अधिक संवेदनशीलपणे संवाद साधण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणावाची लक्षणे दिसल्यास ती वेळेत ओळखता यावीत, हा त्यामागील उद्देश आहे. .परीक्षेतील गैरवर्तनाचा आरोप असलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने मानसिक आरोग्य सहाय्य आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. कॅम्पसमधील ‘स्टुडंट वेलनेस सेंटर’ अधिक सक्षम करण्याबरोबरच SC/ST विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत विशेष अनुभव असलेल्या समुपदेशकांची संख्या वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे..साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर समितीची स्थापनासाहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर आयआयटी बॉम्बेतील परीक्षा आणि शिस्तभंगाच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. विशेषतः परीक्षा कक्षात विद्यार्थ्याला सर्वांसमक्ष समज देणे किंवा तातडीने परीक्षेतून बाहेर काढणे यामुळे मानसिक तणाव वाढू शकतो, अशी चर्चा झाली..या पार्श्वभूमीवर आयआयटी बॉम्बेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीत विद्यार्थी प्रतिनिधी तसेच मानसोपचारतज्ज्ञांचाही समावेश करण्यात आला होता. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे संस्थेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.