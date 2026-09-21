IIT Bombay Student Endlife : साहिल वाकोडे प्रकरण : तीन दिवसांच्या आंदोलनानंतर आयआयटी बॉम्बे झुकले; विद्यार्थ्यांच्या १८ मागण्या केल्या मान्य

IIT Bombay Students Protest After Sahil Wakode’s Death : आयआयटी बॉम्बेचा द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येनंतर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला अखेर प्रशासनाने प्रतिसाद दिला आहे. सलग तीन दिवस मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या धरणे आंदोलनानंतर संस्थेच्या प्रशासनाने विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या १८ मागण्या मान्य केल्याचे समोर आले आहे. या मागण्यांमध्ये साहिलच्या मृत्यूची चौकशी, संबंधितांवर कारवाई तसेच संस्थेतील शैक्षणिक, शिस्तविषयक आणि मानसिक आरोग्य व्यवस्थेत बदल करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे..विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना संस्थेचे संचालक प्रा. शिरीष बी. केदारे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या १८ मुद्द्यांच्या मागणीपत्रावर स्वाक्षरी केली. या कराराचा सविस्तर तपशील सोमवारी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘ओपन हाऊस’ बैठकीत विद्यार्थ्यांसमोर अधिकृतपणे मांडला जाणार आहे. या बैठकीचे थेट प्रक्षेपणही करण्यात येणार आहे..आयआयटी मुंबईत बीटेकच्या \nविद्यार्थ्यांची आत्महत्या.दरम्यान, संचालक केदारे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचे संकेत दिल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. लाइव्हस्ट्रीमदरम्यान १८ मागण्यांपैकी संबंधित प्रकरणांवर कारवाईबाबत बोलताना केदारे यांनी, “आम्ही योग्य प्रक्रियेचे पालन करू,” असे म्हटले..विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रा. सूर्यनारायण डूल्ला यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही आहे. साहिल परीक्षेला बसला असताना डूल्ला हे पर्यवेक्षक म्हणून उपस्थित होते. साहिलच्या पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पवई पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव समाविष्ट आहे..साहिलच्या आत्महत्येचा तपास आता मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. सुरुवातीला आरोपींवर कारवाईची मागणी करत साहिलच्या पालकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता. तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी मृतदेह स्वीकारण्यास संमती दिली..पवई पोलिसांनी साहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे यांच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०८ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी परीक्षेदरम्यान साहिल मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता. उत्तरे मिळवण्यासाठी त्याने प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर प्रा. डूल्ला आणि विभागप्रमुखांनी साहिलशी चर्चा केली होती. या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले. मात्र, विद्यार्थ्यांनी साहिलला निलंबनाची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी साहिल आपल्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला..या घटनेनंतर कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नावरही चर्चा सुरू झाली आहे. साहिलने एससी/एसटी विद्यार्थी आणि कर्मचारी कक्षाकडे जातीय भेदभावाबाबत कोणतीही तक्रार केली नव्हती, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. प्रा. केदारे यांनीही जातीय भेदभावाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आता गुन्हे शाखेच्या तपासासह प्रशासनाने मान्य केलेल्या १८ मागण्यांच्या अंमलबजावणीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.