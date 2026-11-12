मुंबई

सेमीकंडक्टर स्टार्टअपना IITचे बळ, निवडक नवउद्योजकांना पाच कोटींपर्यंत गुंतवणुकीची संधी; ‘साइन एसीई’ उपक्रमाची सुरुवात

SINE ACE: भारतातील सेमीकंडक्टर स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'साइन एसीई' उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. IITच्या सहकार्याने निवडक नवउद्योजकांना पाच कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीची संधी मिळणार आहे.
IIT Bombay SINE ACE initiative

IIT Bombay SINE ACE initiative

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : डीप-टेक क्षेत्रातील नवउद्योजकांना संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासापासून प्रत्यक्ष व्यावसायिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने आयआयटी मुंबईच्या ‘सोसायटी फॉर इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप’ (साइन) या संस्थेने ‘साइन एसीई’ हा विशेष प्रवेगक उपक्रम सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Investment