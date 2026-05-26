Thane: ठाण्यात गोवंश कत्तलीचा मोठा प्रकार उघड, सात जणांना अटक

ठाणे : शिळफाटा परिसरात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गस्त घालत असताना शिळ डायघर पोलिसांनी अवैध गोवंश कत्तलीचा मोठा प्रकार उघडकीस आणला. या कारवाईत सात जणांना अटक करून त्यांच्याकडून सुमारे ५०० किलो गोवंशीय मांस, कत्तलीसाठी वापरण्यात येणारी शस्त्रे, मोबाईल, रिक्षा, चारचाकी वाहन तसेच जिवंत जनावरे जप्त करण्यात आली..शिळ डायघर पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने २४ मेच्या पहाटे ही कारवाई केली. ब्ल्यू मून कम्पाउंडमधील एका पत्र्याच्या गोडाऊनमध्ये काही नागरिकांनी सात संशयितांना पकडून ठेवले होते. जमावाकडून मारहाण झालेल्या सात जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेत वैद्यकीय उपचारासाठी पाठविले. .Mumbai Bakari Eid Market : गेल्या काही दशकांतील सर्वात महागडी ईद! बोकडांच्या तीव्र टंचाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री; पाहा देवनारमधील सद्यस्थिती.तपासादरम्यान अंदाजे ५०० किलो मांस जप्त करण्यात आले असून, त्याची किंमत सुमारे दीड लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच गोडाऊनमध्ये दोन जिवंत बैल बांधलेल्या अवस्थेत आढळले. पोलिसांनी त्यांची सुटका करून गोशाळेत रवाना केले. याशिवाय घटनास्थळावरून एक दुचाकी, रिक्षा आणि चारचाकी कार जप्त करण्यात आले. वाहनांमध्येही गोवंशीय मांसाचे तुकडे आढळून आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले..चोरीच्या बैलाचा मृतदेहघटनास्थळी उपस्थित असलेल्या मोतीराम गोंधळी यांनी त्यांच्या भावाचा बैल चोरीला गेला होता आणि त्याच बैलाचा मृतदेह या गोडाऊनमध्ये मिळाल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणी शिळ डायघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..Thane Crime: 'प्रेम' बनलं सापळा! १४० हून अधिक तरुणींची फसवणूक; 'लव्ह स्कॅम'चा मास्टरमाइंड अटकेत.आरोपींची नावे अशीहैदरअली कुरेशी, मदार कुरेशी, फिरोज कुरेशी, अरशद कुरेशी, मोहम्मद जफर पठाण, निजाम शेख आणि हारुन ऊर्फ मुन्ना कुरेशी या सात जणांना अटक केली. यातील काही जणांवर यापूर्वीही विविध गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे.